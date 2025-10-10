Este sábado 11 de octubre, desde las 16.00, la explanada del Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez se llenará de color, música y esperanza. En el marco del 7° aniversario del Instituto Misionero del Cáncer (IMC), se realizará la Primera Expo Feria y Festival: «Vida y expresión en el proceso oncológico», un evento que busca celebrar la vida, la resiliencia y el arte como formas de sanación y encuentro.

Más de 50 expositores participarán con productos, propuestas gastronómicas, arte y talento local. La feria será un espacio donde pacientes oncológicos compartirán sus creaciones y experiencias, mostrando que el proceso oncológico también puede ser un camino de expresión y crecimiento.

Además, estarán presentes los programas de prevención del Ministerio de Salud Pública, reforzando la importancia de la detección temprana y el acompañamiento integral.

El escenario vibrará con shows en vivo, comenzando con una clase de zumba a las 16 hs y continuando con presentaciones de ballets de distintos ritmos, el cantante Diego Benítez, las bandas La Espiral, Reyes del Imperio, Markapaso, el Trío Santo Tomás, y el toque de humor de Mariana Ladaga con su stand up.

«Queremos visibilizar la fuerza y el talento de quienes transitan un proceso oncológico. Este festival es una muestra de que la vida se celebra todos los días, incluso en los momentos difíciles», expresaron desde el IMC.

La Expo Feria y Festival “Vida y expresión en el proceso oncológico” promete una tarde emotiva, llena de arte, solidaridad y alegría.

Un encuentro para disfrutar en familia, apoyar a los pacientes y celebrar juntos la vida.

🗓 Sábado 11 de octubre

📍 Explanada del Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez

🕓 Desde las 16 hs

✨ Entrada libre y gratuita.