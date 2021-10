El analista político, Carlos Germano, participó este viernes en la ciudad de Posadas del Primer Encuentro Regional NEA de la Asociación Civil de Estudios Populares.

En el marco de este encuentro, el también consultor nacional fue entrevistado por ENFOQUE y en el mano a mano analizó las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre donde el Frente de Todos (FdT) sufrió un duro revés electoral a nivel país.

“El Frente de Todos llega a las Primarias con siete de cada diez argentinos que manifestaban su opinión negativa de la política económica del Gobierno nacional”, observó como para graficar el porqué del resultado adverso del oficialismo.

Respecto a sí los números de las generales del 14 noviembre serán distintos al de las Primarias, Germano fue contundente y dijo que “va a ser muy difícil para el Frente de Todos revertir el resultado de septiembre”.

¿Qué análisis hace las PASO del pasado 12 de septiembre?

El Gobierno entró en las PASO con dos ejes centrales pensando que con esas cosas le alcanzaba, que era la vacunación y por sobre todas las cosas la unidad del peronismo, pero se olvidó del humor social de la sociedad.

El Frente de Todos llegó a las PASO con siete de cada diez argentinos que manifestaban su opinión negativa de la política económica del Gobierno nacional. Cinco de cada diez argentinos que cuando se le preguntaba su calidad laboral manifestaban que era negativo. Y cuando analizabas la respuesta por corte etario, entre los 18 y 29 años, eso se transformaba de entre seis de cada diez argentinos y donde la mujer era mucho más crítica que el varón. Además, seis de cada diez argentinos manifestaban que su calidad de consumo había bajado abruptamente.

Entonces, indudablemente generaron una situación donde vieron un solo estadío de cómo estaban las cosas y al humor social lo dejaron, y sin propuestas pensando que la unidad alcanzaba para todo. Pero indudablemente tuvieron un golpe muy fuerte porque también hubo algunos hechos adicionales que pesaron y pesaron muy fuertemente.

El tema los colegios fue un punto muy duro, pero no solo desde el punto de vista educativo que ya de por sí es trágico, si no que generó una gran desorganización familiar en lo social y en lo económico. Porque muchos padres que tenían que salir a trabajar tuvieron que resignar parte de su sueldo para poder tener o dejar a un familiar, vecino o alguien que cuide a los chicos. Eso fue generando un grado de malhumor muy fuerte. Y el otro dato central de cuando lo miran con perspectiva de decir cuál es el futuro, el futuro era muy negativo.

Entonces todo este combo generó una situación en donde se vió reflejado estos casi diez puntos de diferencia a nivel país de Juntos por el Cambio por sobre el Frente de Todos.

¿El oficialismo puede revertir los resultados o la tendencia se puede volver a repetir?

A las PASO le doy mucha importancia. Creo que para los comicios del 14 noviembre el oficialismo entra más comprometido a esa elección.

Primero que el humor social no cambió. El tema inflacionario sigue haciendo estragos y en el cual hay muy poca por parte de la opinión pública de que esto se pueda revertir. Pero a su vez le agrego el efecto político de lo que generaron las PASO, donde se generaron una serie de fisuras muy fuertes en el Frente de Todos, fundamentalmente en los liderazgos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Creo que eso profundiza aún más esa fisura.

Además, es la primera vez donde tenés un Partido Justicialista a nivel nacional totalmente desintegrado, donde cada gobernador va a ser el actor protagónico y defender su propio territorio, sin trabajar en una unidad como partido político nacional. Esto te está hablando que de alguna manera hay un grado de fisura, de conflicto interno muy fuerte.

El Frente de Todos entonces no entra de la mejora manera, con el mejor volumen político para poder enfrentar una elección extremadamente difícil para ellos y con posibilidad cierta de no obtener lo que estaban buscando y no tener la mayoría en la Cámara de Diputados, algo que va a ser muy difícil para el Gobierno nacional. Y lo que es más grave aún, se les complicó el Senado de la Nación, donde hoy la provincia de La Pampa pasó a ser trascendental para no perder el quorum propio. Va a ser muy difícil para el Gobierno nacional revertir los resultados de septiembre.

¿En cuanto a participación, será la misma o habrá más gente que se va a acercar a votar en noviembre?

Si analizamos la historia de las PASO desde que se instaló en 2011, en general siempre en las Primarias vota menos gente que en las generales.

También es verdad que en los comicios de octubre hubo una mayor deserción de votantes, pero esto pasa siempre simultáneamente y creo que en el humor social entra toda la política. Hay una ruptura muy fuerte entre lo que es ciudadanía y política. Esto me parece que le cabe tanto al oficialismo como a la oposición en general. Ahí van a tener que trabajar mucho para generar puentes y para que la política se pueda volver a encauzar a las necesidades de la gente.

Lo que se viene viendo es una gran endogamia de la política sin mirar las necesidades. Y ahí creo que siempre los más perjudicados son los oficialismos, acá o en cualquier lugar del mundo. En casi todos los países el oficialismo tuvo problemas. Un ejemplo claro es lo que pasó en Alemania donde Angela Merkel se retira de la vida política con el 80% de imagen positiva, sin embargo su partido perdió en las elecciones.

O sea que indudablemente el tema pandemia jugó un rol importante globalmente y acá en la Argentina se le agrega los condicionamientos locales.

Entonces, en el plano país creo que va a aumentar el nivel de participación histórica, va a haber mucha gente que va a ir a votar y el oficialismo va a ir a salir buscar todos los votos.