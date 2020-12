El doctor Carlos Arce remarcó que en Misiones la Vicegobernación tiene un fuerte rol social, además de “acompañar, articular y complementar la función del Gobernador”. En esta pandemia se notó más que nunca. “Está a cargo de la asistencia alimentaria de 107 mil misioneros, con tickets de ferias, cocinas centralizadas, tickets para los municipios o módulos de mercaderías. En esto trabajamos codo a codo con la Nación, que a través de la tarjeta Alimentar, asiste a 67 mil familias de la provincia, lo que abarca un universo de 127 mil personas”, detalló en una entrevista con ENFOQUE.

“El hambre no espera, la solución tiene que ser hoy”, aseguró.

“Misiones en este momento es la provincia que menos casos tiene en el país. Esto es algo que tiene que tener con varios análisis. Tenemos un distrito que viene preparándose con su política de salud, desde hace más de una década, en recursos humanos e infraestructura. El sistema sanitario está preparado para contener este tipo de situaciones”, destacó Arce.

“Fíjense que han colapsado los mejores sistemas del mundo con esta pandemia, estamos hablando de esquemas con cobertura e infraestructura muy grandes. Entonces, cuando uno tiene este tipo de escenarios, sobre todo en las últimas semanas, cuando se federalizó, porque lo que se tenía en el Área Metropolitana de Buenos Aires ahora se replica en distintas provincias, no hay que relajarse. El mensaje es ese, por más que tengamos una situación sanitaria equilibrada. Hasta que haya una inmunidad dada por la vacuna, no hay que relajarse”, pidió a la ciudadanía.

“Aconsejo el distanciamiento físico, no me gusta llamarlo social, porque esto último implica no comunicación. El distanciamiento físico, el uso de la cobertura de nariz, mentón y boca, y la higiene de las manos, son tres medidas que no tienen que desaparecer nunca, incluso ante las situaciones menos sospechosas de contagio”, agregó.

Rigurosidad en los controles

El Vicegobernador remarcó que “la Provincia está teniendo rigurosidad para prevenir contagios, pero lo que logísticamente hace el Gobierno no alcanza para frenar el ingreso del virus. Por eso los que necesitamos sí o sí es que haya una conciencia y responsabilidad social del misionero y la misionera, que cumplan, para que el COVID-19 no nos castigue. Y la gran preocupación no son los ingresos a la provincia, que podemos ver, vigilar, controlar, sino los pasos clandestinos. Tenemos 1.100 kilómetros de fronteras, de los cuales 700 compartimos con Brasil. Muchos son frontera seca o con ríos muy angostos. El folklore fronterizo del paso constante, por razones familiares o comerciales, se tiene que cortar”.

“Apenas se decretó el uso de tapabocas, el 90% de la población lo utilizó, pero hoy eso no es así. Vemos en algunos lugares que la gente no se protege. A su vez, el hecho de sentirse sano y no tener noticias de contagios masivos, deriva en el relajamiento. Pero eso es un arma de doble filo”, consideró Arce.

Para el funcionario, “llegamos a esta situación porque se hicieron bien las cosas. Y no hablo sólo del Gobierno, sino también de la gente. Reconozco que seis meses después hay cierto cansancio de la cuarentena. Pero el relajamiento es amigo de la enfermedad y enemigo de la población”.

El médico admitió que “para el fin de esta lucha falta mucho. Recién habrá alivio cuando esté la vacuna y las seis que están desarrollando en el mundo están en Fase 3, es decir, que todavía pueden tener efectos colaterales. Esta pandemia ha hecho que la noticia preceda a la ciencia y no tiene que ser así. La ciencia tiene que dar la noticia”.

Provincia equilibrada en lo económico

Sobre el plano económico, afirmó que la situación de Misiones es muy equilibrada. “Hemos tenido una crisis económica mundial por la expansión del coronavirus y en el país ya teníamos una en los últimos años. Pero, de todos modos, nuestra provincia mantuvo su equilibro y su producción. El Gobernador (Oscar Herrera Ahuad) ha dicho, y con razón, esto es para oportunidades y no para oportunistas. Y el conductor Carlos Rovira ha sido muy claro en esto de avanzar en una salida binaria, cuidando tanto la salud como la economía. Apostar a la producción misionera, a la salud, a la tecnología y a la educación. Todo esto hace que Misiones sea una provincia singular. Somos con La Pampa los distritos menos endeudados de la Argentina. Esto nos da la soberanía en la toma de decisiones”.

“Lo más importante para la gente es tener un Gobierno previsible en sus decisiones y con un horizonte. Queremos, por ejemplo, que la población joven tenga futuro. Por eso el impulso a la tecnología, a la generación de empleo, a potenciar la producción, tecnificando las chacras y a la educación”, sostuvo.

Según Arce, “el hecho de que haya un movimiento económico en junio de 2020 de 5.630 millones de pesos, mayor en el interanual, nos muestra algo, que hay consumo”.

“La solución para que el dinero no se vaya de Misiones depende de la Nación. Sin asimetrías podremos competir sanamente. La situación fiscal de Paraguay y Brasil es diferente. Tenemos esperanza de que la Nación cumpla con el federalismo. Misiones necesita abrirse al mundo. Tiene la capacidad de hacerlo. Pero necesitamos que el Gobierno central acepte nuestras demandas”, opinó el médico.

Dos programas para la inclusión

Además de la asistencia alimentaria, Arce destacó otros programas en los que trabaja la Vicegobernación. Mencionó el de Contención Integral al Paciente Oncológico, “para pacientes sin cobertura u obra social con domicilio en cualquier parte de Misiones que estén atravesando la enfermedad. La asistencia es íntegramente social y variada. Desde traslado para que concurran a las consultas, o estudios, estadías para el paciente y su acompañante”.

“Se busca que reciban la medicación y se complementa con la dieta que receta en cada caso el médico tratante y se les acerca a los pacientes. En algunos casos ya se les mejoró alguna parte de la vivienda, se repararon electrodomésticos y se busca que quienes atraviesan este momento puedan ocuparse de su salud. Se trabaja estrechamente con el Instituto Misionero del Cáncer y se articula con todos los municipios”, explicó.

Y el más reciente, ‘Empecemos de Nuevo’, destinado a “emprendedores familiares y que busca reactivar la actividad local con insumos para un mes del oficio que desarrollen”.

“Para toda la provincia se articula con los Municipios y desde el momento que se inscriben se les visita y se constata que desarrollen la actividad por lo menos hace un año y tengan lo necesario para continuar su labor. Que no tengan acceso a ningún crédito y no tengan trabajo formal. Se busca dar insumos para que las economías familiares se recompongan y así puedan sostener sus familias”, precisó.

Dijo que son casi 300 los emprendedores relevados para este programa, que se ha transformado en una herramienta de inclusión para paliar los efectos de la pandemia.