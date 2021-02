El vicegobernador de la provincia, Carlos Arce, reiteró que el Gobierno está trabajando intensamente en una vuelta a clases segura para este 2021. Ratificó que será un sistema mixto, presencial y virtual. Aunque aclaró: “La presencialidad no será obligatoria. Sólo para los docentes”.

“El Comité Científico de Misiones se reunió con los ministros y analizamos la realidad epidemiológica y pedagógica. En cuanto a lo educativo, será un ciclo que va a enfocarse en contenidos de 2020 y 2021”, indicó.

Arce remarcó que la situación es dispar en las distintas comunas. “Hay municipios sin casos activos. Los que más tienen son Posadas, Eldorado, Oberá y Puerto Rico. En principio veremos cómo funciona todo en un plazo de 90 días, pero todos sabemos que el escenario de pandemia es muy cambiante”.

Por otra parte, destacó ayuda que la Provincia anunció este lunes para al turismo de Puerto Iguazú (tendrá alícuota cero en Ingresos Brutos hasta diciembre) y a los transportistas escolares (línea de créditos desde 30 hasta 100 mil pesos y subsidio de la totalidad del monto del impuesto al Parque Automotor año 2021).

El Vicegobernador participó del lanzamiento de la Campaña de Donación de sangre del IPS. “Es algo importantísimo. Las enfermedades crónicas no transmisibles y los accidentes de tránsito siguen estando y los pacientes necesitan transfusiones”, consideró.

“Insto a la gente que done sangre. No tiene ningún efecto colateral. Basta con estar sano y tener de entre 18 y 65 años. No hay contraindicaciones”, sentenció.