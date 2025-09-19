Este viernes, la Escuela N° 426 “Nicolás Avellaneda” se convirtió en un centro de atención integral gracias al programa provincial “Estamos con Vos”, que acercó servicios a más de 300 vecinos de la localidad.

La jornada ofreció atención médica, oftalmología, pediatría, control de talla y peso, vacunación, además de trámites como DNI y asesoramiento del IPRODHA, sumándose charlas sobre huertas domiciliarias. Todos los servicios registraron gran participación de la comunidad.

“Nuestra prioridad es estar presentes y llevar soluciones concretas a la gente, trabajando de manera articulada con las instituciones para garantizar el crecimiento y desarrollo social”, afirmó Héctor Rojas Decut, presidente del IPLyC.

El operativo contó con la colaboración del Ministerio de Salud, el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Macroeconomía Circular y la Municipalidad de Caraguatay, demostrando que la articulación entre organismos es clave para acercar beneficios a los vecinos.