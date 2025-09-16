El Gobierno definió las proyecciones de distintas variables macroeconómicas para los próximos años en el proyecto del Presupuesto 2026, presentado por Javier Milei en cadena nacional el lunes por la noche.

Una de las variables mencionadas fue la posible evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Gobierno estima una fuerte desaceleración en la inflación, tanto para este año como para los próximos.

Inflación: cómo cerrará 2025 y qué espera el Gobierno para los próximos años, según el Presupuesto

Según la estimación oficial, el IPC cerrará 2025 con una variación del 24,5%. Hasta agosto, la inflación acumulada era del 19,5%, según el INDEC. Para 2026, el Presupuesto prevé que la inflación cierre en 10,1%, que se reduciría a 5,9% en 2027 y a 3,7% en 2028.

De consolidarse estas proyecciones, sin dudas el Gobierno habría cumplido con creces su objetivo de «eliminar» la inflación, a partir de su política monetaria aplicada desde que asumió en diciembre del 2023.

De hecho, finalmente alcanzaría valores similares a los de las potencias: por caso, en 2024 la inflación en la Unión Europea fue del 2,7%. Un año antes, la tasa fue del 3,4 %. En Estados Unidos, la inflación del 2024 cerró en 2,9%.

El mercado, de todas formas, estima una inflación superior tanto para 2025 como para los años que vienen.

Por caso, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el BCRA, proyectó una inflación del 28,2% para 2025, del 17,8% para el 2026 y del 10,6% para 2027.

