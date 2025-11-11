El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó este martes los tres lineamientos centrales que el Palacio de Hacienda incorporará a la reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso junto con el Presupuesto 2026 y el proyecto de Principio de Inocencia Fiscal, durante las próximas sesiones extraordinarias.

Aunque desde el oficialismo mantienen reserva sobre el texto definitivo, trascendieron algunas medidas en evaluación, como salarios dinámicos, banco de horas, convenios por empresa y la posibilidad de fraccionar indemnizaciones y multas laborales en hasta doce cuotas. La propuesta, impulsada por la diputada libertaria Romina Diez, también contempla una mayor flexibilidad en el otorgamiento de vacaciones.

Menos cargas para fomentar la formalidad

Caputo explicó que el primer eje de la reforma apunta a incentivar la formalización del empleo mediante una reducción de las cargas patronales. En diálogo con LN+, el ministro detalló que se analiza bajar las contribuciones y reemplazarlas por un fondo de cese laboral, con el objetivo de reducir los costos para las empresas y brindar mayor previsibilidad.

“Desde Economía le vamos a agregar algunos lineamientos que creemos que van a incentivar todavía más la formalización”, sostuvo Caputo, quien remarcó que la medida busca disminuir la litigiosidad laboral sin incrementar el gasto empresario.

Más deducciones para impulsar la facturación

El segundo eje se centra en el impuesto a las Ganancias. El ministro anticipó que se evalúa ampliar las deducciones permitidas, de modo que los contribuyentes puedan descontar gastos cotidianos —como la compra de una cafetera o el pago de una cuota hipotecaria— para incentivar la emisión de facturas.

“Esto le da el incentivo a la gente para pedir factura y eso formaliza todavía más la economía, que es lo que queremos lograr con la reforma laboral”, explicó Caputo. Según el funcionario, la medida busca promover una mayor transparencia económica y acelerar la bancarización.

Un régimen especial para nuevos empleos

El tercer eje propone crear un régimen especial para el nuevo empleo, con condiciones “muy ventajosas” para los empleadores. Caputo fundamentó la iniciativa al señalar que “no se crea empleo desde 2011”, y que la única forma de reducir impuestos de manera sostenible es a través del crecimiento y la formalidad.

“Para bajar impuestos necesitamos que el país crezca. Subirlos no es una opción. Por eso apuntamos a que crezca la base y la economía. Si crece la base, todos tenemos muchos más recursos para bajar impuestos”, subrayó.

Política cambiaria e inflación

En materia cambiaria, el ministro ratificó la continuidad del esquema de bandas y descartó avanzar hacia una flotación libre del tipo de cambio. Dijo sentirse “cómodo con cualquier precio del dólar dentro de la banda”, aunque aclaró que preferiría que no toque el piso.

Caputo también señaló que reducir la inflación por debajo del 2% mensual será un desafío mayor que bajarla desde niveles de dos dígitos, pero proyectó que Argentina podría alcanzar tasas de inflación internacionales hacia mediados de 2026.

Por último, confirmó que el acuerdo comercial con Estados Unidos ya está cerrado y que el anuncio oficial será realizado por las autoridades norteamericanas. “Es un acuerdo muy beneficioso para ambos países y, definitivamente, para el nuestro”, concluyó.

Fuente: declaraciones de Luis Caputo en LN+ y Ámbito Financiero