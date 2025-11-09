El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció ante inversores en Nueva York que el Gobierno evalúa ajustar el ritmo del régimen de bandas cambiarias, el esquema con el que el Banco Central regula la cotización del dólar oficial.

La declaración —realizada en una reunión privada organizada por J.P. Morgan— generó revuelo en el mercado, ya que supone una posible flexibilización del sistema cambiario vigente desde principios del gobierno de Javier Milei.

“El Presidente no tiene intención de dejar flotar la moneda, pero podrían acelerarse los movimientos dentro de la banda cambiaria”, dijo Caputo, según la nota.

Actualmente la banda se mueve al 1 % mensual, y el ministro admitió que podría pasar al 1,5 %, un cambio aparentemente menor pero de alto impacto para los analistas.

Qué es una “banda cambiaria”

La banda cambiaria es un sistema intermedio entre el tipo de cambio fijo y la flotación libre.

El Banco Central define un “piso” (valor mínimo) y un “techo” (valor máximo) para el dólar oficial. Dentro de ese rango, el tipo de cambio puede moverse libremente, pero si se acerca a los límites, el Banco Central interviene comprando o vendiendo divisas para mantenerlo dentro de la franja.

Es, en otras palabras, un “corredor controlado”: da cierta flexibilidad para que el mercado ajuste el precio del dólar, pero sin perder el control total sobre la devaluación.

Qué implicaría modificar la banda

Cambiar la velocidad o el ancho de esa banda —por ejemplo, permitir que se mueva al 1,5 % mensual en lugar del 1 %— significa darle más margen de movimiento al dólar oficial.

Esto puede tener varios efectos:

Acelera la devaluación del peso: un ajuste más rápido del rango implica que el dólar oficial podría subir a un ritmo mayor mes a mes. Modera la brecha cambiaria: si el dólar oficial sube un poco más rápido, se reduce la diferencia con los tipos de cambio paralelos (blue o financieros). Mejora la competitividad exportadora: un tipo de cambio más alto ayuda a los exportadores, que cobran en dólares, aunque puede encarecer importaciones. Presiona sobre los precios internos: si el dólar oficial se mueve más, el traslado a precios puede aumentar la inflación.

En síntesis, modificar la banda no es “liberar el dólar”, pero es permitir que se mueva con menos rigidez.

Por qué ahora

Caputo busca mantener el equilibrio entre estabilidad cambiaria y acumulación de reservas, en un contexto donde grandes fondos internacionales —como PIMCO— vienen pidiendo una mayor flexibilización o incluso una flotación libre del peso.

El ministro señaló además que presentará, en un plazo de 30 días, un plan integral que incluiría medidas para acumular reservas, una recompra de deuda y un bono educativo. La intención sería dar previsibilidad a los inversores sin abandonar el marco de control cambiario que Milei considera esencial para sostener la estabilidad de precios.

Riesgos y señales

Para los analistas, el cambio en la banda sería una “señal de ajuste gradual”:

No se trata de un salto brusco ni de una devaluación masiva.

Pero sí marca que el Gobierno reconoce presiones en el esquema actual.

Si la banda se amplía o se mueve más rápido, el mercado puede leerlo como el inicio de una transición hacia un régimen más flexible.

En definitiva, modificar la banda cambiaria es abrir una válvula de escape: deja respirar al dólar sin perder el timón.

