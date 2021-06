En un trabajo en conjunto entre la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM y el Concejo Deliberante de Posadas, se realizó el lanzamiento de una nueva capacitación en Ley Micaela 2021, destinado en esta oportunidad, a los trabajadores municipales y alumnos del último año de las universidades.

En esta nueva instancia, el objetivo es profundizar los alcances de la Ley e introducirse en reflexiones teóricas sobre la violencia de género en la sociedad. Para inscribirse a la capacitación gratuita y obligatoria deberán ingresar a partir de hoy y hasta el 14 de junio inclusive a hcdposadas.gob.ar/ley-micaela/ y completar con sus datos.

La presidente de la Comisión de Género del HCD, cjal. Mariela Dachary, celebró la convocatoria a todos los trabajadores municipales y remarcó la importancia de incorporar la perspectiva de género en todas las esferas del Estado y «aportar a cambiar nuestra realidad»: «para nosotros es muy importante seguir abordando este tema. Venimos trabajando mucho en ese sentido, el concejal Arjol fue el precursor de esta iniciativa porque planteo la adhesion a la Ley nacional. Ya teníamos, además, ordenanzas orientadas a la capacitación en Perspectiva de Genero. Sabemos que es muy importante la puesta en marcha de esta Ley en todos los estamentos por eso el objetivo de este año es poder trabajar con el personal del Concejo Deliberante, de la Defensoría del Pueblo, de la Municipalidad de Posadas y el Tribunal de Faltas», expresó. Al tiempo que agregó que «también, incluimos, porque nos pareció muy importante que puedan hacer esta capacitación estudiantes universitarios que estén cursando su último año y se encuentren en plena elaboración de tesis, porque fue una gran demanda el año pasado y están próximos a insertarse en el ámbito laboral sin duda de que para cualquier práctica profesional es clave la perspectiva de género, porque estamos con índices altos de femicidio y porque necesitamos trabajar también desde el Estado de forma articulada y consideramos que la Universidad es un factor clave para la formación».

Por su parte, el coordinador Institucional del Concejo Deliberante, Leonardo Amarilla, agradeció la participación académica de los docentes de la Universidad y subrayó que «la continuidad de la Ley Micaela no termina en una capacitación sino que empieza todos los años y la capacidad de sostener un compromiso. Para mi hay dos leyes que cambiaron los ejes que son la Ley Micaela y la Ley Yolanda. La capacitación permanente y continua que se hace más allá de la pandemia, y que la urgencia no tape esto más que relevante, tiene que ver con una decisión política, tiene que ver con nuestros representantes que tienen acá, y tiene que ver con un compromiso de todos los días. Hay que levantar la bandera de la equidad todos los días, todo el tiempo, y no hay que desviar la atención en otras cosas».

En el mismo sentido, el autor de la iniciativa para adherir la ciudad de Posadas a la Ley Nacional N° 27.499, cjal. Martín Arjol, agregó: «creo compartir las palabras de todos, creo que lo más importante de hoy, de esta cuestiones, son los debates cuando logran grandes consensos logran varias cosas Para penetrar en las ciudades, en el mundo, tenemos que tener acuerdos superadores. El primer paso siempre es de la política y nosotros con la Ley Micaela lo logramos hacer. Que lo haya presentado un espacio político u otro es solo una cuestión de tiempo. La Ley Micaela la necesitamos todos los posadeños, todos los que necesitan entender como esta funcionando el mundo».

Por su parte, el presidente del HCD, Facundo López Sartori dijo: «Tanto la Ley Micaela como la Ley Yolanda acompañan nuestra realidad, la interacción entre el Estado y la Universidad. Es una construcción que nosotros tenemos que seguir alimentando y en tercer lugar, y desde esta casa que somos un colegiado político, destacar la madurez política de que este Martin Arjol, quién es quién adhirió, que representa a un partido de Juntos por el Cambio y nos enseñó que cuando hay madurez política y consenso nos sentamos y nos capacitamos. Ese lugar político que nos da enseñanza, es un paso de que estamos dando hacia adelante. Transformar nuestras conductas en perspectiva de género reconocer las luchas socioculturales que estamos llevando con el feminismo. La Ley Micaela representa a la ciudad de Posadas y eso es un objetivo que tenemos que llevar a cabo en todos los ámbitos».

Con el aval del Centro de Estudios y Promoción de la Equidad de Género(s) «Flora Tristán»; Dra. Zulma Cabrera y la Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM (FHyCS), mgster. Gisella Spasiuk: «esta implementación de una nueva fase de la capacitación e instrumentación de Ley Micaela nos hace ratificar el desafío, el compromiso y para que sepan que nuestro desafío haber sido elegidos para implementar esta política pública y que vamos volver a manifestar nuestro compromiso, que vamos a poner en este equipo, para que sea un espacio que la gente no sienta que es una imposición, sino que sienta que papel juega en esta realidad».

Cerrando la jornada, la integrante del Equipo del Centro de Estudios y Promoción de la Equidad de Género “Flora Tristán”, Dra. Zulma Cabrera acompaño las expresiones de todos y subrayó: «venimos trabajando con estos temas hace años como una prioridad a nuestra agenda académica y una experiencia con un grupo que el año pasado no pudo participar y con otro grupo que ya se capacitó y quiere adquirir más conocimientos. Debemos agradecer este compromiso interinstitucional que hemos avanzado y creemos que es el único camino para poder pensar desde nuestros lugares. Cómo poder pensar en forma colectiva y cotidiana, esta Ley que Micaela nos invita a conocerla. Hay una apuesta política a estos cambios para que esta realidad pueda cambiarse».

La Ley 27.499, promulgada en Argentina en 2018 a raíz de la movilización social por el femicidio de la adolescente Micaela García en 2017, establece como obligatoria la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías y, a la cual, nuestro municipio se adhirió mediante la Ordenanza XIX Nº 17.

La formación en Ley Micaela significa el inicio de la aproximación a los conceptos principales de la perspectiva de género, y es fundamental analizar el rol que ocupan quienes trabajan en el Estado desde la prevención, sensibilización y erradicación de la violencia por motivos de género, para que no haya más ausencias de Micaelas en ningún rincón del país.