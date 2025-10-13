Con el compromiso de seguir construyendo una ciudad más justa y accesible, el Honorable Concejo Deliberante de Posadas presentó la octava edición del Parlamento de Personas con Discapacidad, un espacio donde la participación, la equidad y el diálogo ciudadano se convierten en verdaderos motores de cambio.

Bajo el lema “Capacidades que transforman”, esta propuesta busca que las personas con discapacidad puedan ser protagonistas activos en la definición de políticas públicas, aportando su mirada y experiencia para derribar barreras y fortalecer una sociedad más inclusiva.

La presentación fue encabezada por la concejal Judith Salom, presidenta de la Comisión de Salud y Discapacidad, quien destacó la importancia de consolidar este ámbito como una instancia de formación cívica y participación ciudadana, orientada a promover el respeto, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades.

“Este Parlamento es un espacio de construcción colectiva, donde cada voz cuenta y cada propuesta puede transformar realidades”, expresó Salom.

Cumpliendo con lo establecido en la Ordenanza XII N° 67, el Parlamento se desarrollará el próximo 14 de noviembre y contará con 18 bancas, incluyendo representantes de la Defensoría del Pueblo, Secretaría y Prosecretaría. Los participantes asumirán el rol de ediles por un día, participando de talleres de capacitación y sesiones deliberativas en el recinto, donde presentarán sus proyectos y propuestas.

Más que una jornada institucional, el Parlamento de Personas con Discapacidad representa una experiencia democrática y transformadora, que invita a repensar la ciudad desde la diversidad, la empatía y la equidad. Su principal objetivo es derribar las barreras visibles e invisibles que aún limitan la plena integración, impulsando una Posadas donde todos puedan ejercer plenamente sus derechos.

Esta nueva edición reafirma el compromiso del Concejo Deliberante con la participación ciudadana, la inclusión y la equidad social, promoviendo una ciudad que escucha, aprende y crece junto a todos sus vecinos.