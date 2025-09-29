El próximo sábado 4 de octubre, Campo Viera vivirá un encuentro especial de música y fe con la realización de «Campo Viera para Cristo», que se desarrollará en la Plaza Manuel Belgrano a partir de las 18:30.

El evento, organizado por la Municipalidad de Campo Viera, contará con presentaciones de artistas locales y regionales, testimonios de fe y actividades pensadas para toda la familia. La entrada será libre y gratuita.

Según los organizadores, la iniciativa busca fortalecer los lazos comunitarios, promover valores de unidad y brindar un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Se invita a vecinos y visitantes a sumarse a esta jornada que promete combinar música, mensajes de esperanza y un ambiente familiar en el corazón de Campo Viera. Para más información, los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales de la Municipalidad.