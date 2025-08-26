Del 11 al 14 de septiembre, la capital del guardapolvo blanco será sede de la gran celebración educativa de Misiones.

Campo Grande volverá a convertirse en el epicentro de la fiesta educativa más convocante de la provincia. Del 11 al 14 de septiembre se realizará la 39ª edición del Festival Provincial del Docente, un evento que reúne a cientos de maestros, profesores, estudiantes, familias y vecinos en una celebración única que combina tradición, cultura y diversión.

Durante cuatro jornadas, los asistentes podrán disfrutar de actividades culturales, espectáculos musicales y una feria artesanal, comercial y gastronómica, donde se exhibirán productos regionales, artesanías locales y una amplia variedad de comidas y bebidas típicas.

El festival, considerado un símbolo de la identidad de Campo Grande, tiene como objetivo revalorizar la labor docente y fortalecer los lazos de la comunidad educativa en un marco de alegría y encuentro.

Desde la organización destacaron que se trata de una oportunidad especial no solo para homenajear a los educadores, sino también para disfrutar en familia y compartir las tradiciones de la provincia.

Con casi cuatro décadas de historia, el Festival Provincial del Docente es hoy una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural misionero.

La invitación ya está hecha: Campo Grande los espera del 11 al 14 de septiembre para celebrar juntos la 39ª edición de esta gran fiesta educativa.