El municipio de Campo Grande cuenta con nuevos espacios de “Primera Escucha”, a partir de la firma de un acta compromiso entre integrantes del Área de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad y la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas.

El objetivo de estos espacios es brindar prevención, asistencia y seguimiento a las personas que atraviesan situaciones de consumo problemático y adicciones.

Para ello, se acordó la conformación de equipos de atención sostenida, que ofrecerán acompañamiento en diferentes días y horarios. Además, se prevé la capacitación permanente de los equipos para un abordaje integral y adecuado de la problemática.

Los espacios de Primera Escucha funcionarán en los siguientes lugares y horarios:

Lunes: CIC, de 14 a 17 hs

Martes: Casa N° 18 del barrio 89 Viviendas

Miércoles y jueves: Parroquia San Rafael, de 15:30 a 17:30 hs

Jueves: Iglesia Bautista, de 14 a 16 hs

De la firma del acta participaron el Secretario de Estado de Prevención de Adicciones, Roberto Padilla; la Subsecretaria de Atención Integral de Niñez, Adolescencia y Familia, Marlenne Abrile; el acompañante terapéutico e integrante del equipo interdisciplinario de la Secretaría, Maximiliano Rauber; y la Lic. Mariela Romero, junto a referentes comunitarios y funcionarios municipales.

Con esta iniciativa, Campo Grande refuerza su compromiso con la prevención, el acompañamiento y la contención de quienes más lo necesitan, promoviendo un enfoque comunitario y humano frente al consumo problemático.