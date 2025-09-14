En la ciudad de Campo Grande, capital del guardapolvo blanco, este sábado en el Polideportivo Municipal ante un gran número de público, autoridades, reinas y reyes invitados se realizó la elección y coronación de la nuevas soberanas y Baile de la 39° Edición del Festival Provincial del Docente.

El jurado tuvo la difícil selección entre nueve candidatas de diferentes puntos de la Provincia, quienes tuvieron tres pasadas por la pasarela, una con el uniforme que las representa, otra con ropa informal y la última con ropa de gala.

Coronación

Reina: Cufré Valeria Estefani (candidata N° 4) de 28 años de edad de la ciudad de Posadas. Docente de Nivel Inicial.

Primera Princesa: Vera Gramajo Sheula Alihuen (candidata N° 2) de 30 años de edad de Garupá.

Segunda Princesa: Ojeda Luz Marina (candidata N° 9) de 29 años de edad de Garupá.

Miss Elegancia: Cañisales Liz Rocío (candidata N° 1) de 42 años de edad de Garupá.

Miss Simpatía: Silva Yesica Beatriz (candidata N° 6) de 36 años de edad de la localidad de Campo Grande.

Embajadora: Gauna Belén de los Ángeles de la ciudad de Apóstoles, de 37 años de edad (Reina Saliente), Profesora en Educación Primaria.

En el escenario del Baile del Docente estuvieron presente Fátima Milagros, Grupo «Banda Legal», desde Brasil, y el Grupo «Musical Compás de Amor», quienes hicieron vibrar y bailar a todo el público presente.