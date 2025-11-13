En Ñu Porá, Oberá, las familias ahora pueden despedir a sus mascotas con una ceremonia, recibir las cenizas en una urna personalizada y rendirles homenaje en un entorno lleno de respeto y emoción.

Perder una mascota no es perder «solo un animal». Es despedir a un amigo, un compañero, un integrante más de la familia. En Misiones, esa despedida ahora puede hacerse con el respeto y el amor que tantos dueños desean: nació «Camino al Cielo», el nuevo crematorio para mascotas ubicado en Ñu Porá, que ofrece un espacio donde el adiós se transforma en homenaje.

Con este emprendimiento —impulsado por Néstor Melgarejo— la provincia suma su segundo crematorio de mascotas, brindando una alternativa que va más allá de la cremación: una ceremonia íntima y personalizada, en la que las familias pueden despedirse acompañadas, con refrigerio, cafetería y un ambiente pensado para honrar la vida compartida.

«Ya se realizaron algunas ceremonias, y fueron muy emotivas. Las familias pudieron reunirse, recordar y cerrar un ciclo con pa», contó Melgarejo, impulsor del proyecto.

El servicio incluye distintas opciones según el peso de la mascota, con valores que parten desde los 200 mil pesos, y la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito, débito o mediante un sistema de abono mensual.

Además, los dueños pueden recibir las cenizas en una cajita personalizada, para conservarlas en el hogar, en un jardín o en un espacio especial donde cada familia sienta que su compañero sigue presente.

Este tipo de servicios, que ya se consolidan en otras provincias del país, representa un cambio cultural profundo: reconocer el valor emocional del vínculo humano-animal. Cada vez más familias buscan un modo de despedir a sus mascotas con la misma dignidad y amor con que las cuidaron en vida.

‘Camino al Cielo’ ofrece ese puente. Un lugar para llorar, recordar, agradecer y, sobre todo, celebrar la huella imborrable que dejan nuestras mascotas en el alma.

Porque cuando un ser querido se va, no importa si caminaba en dos patas o en cuatro: el amor merece un cierre a su altura.

💡 Datos de interés:

📍 Ubicación: Ñu Porá, Garupá (Misiones)

🐾 Servicio: cremación individual y ceremonia opcional

💸 Costo: Según el peso del animal

💳 Pago: tarjeta de crédito, débito o abono mensual

📦 Incluye: urna o cajita personalizada con las cenizas

☕ Extras: cafetería y refrigerio para las familias