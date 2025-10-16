El sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reunió a 15 candidatos a legisladores nacionales para plantear las principales problemáticas y demandas que afectan al entramado productivo de las provincias. El encuentro, realizado en la sede central de la entidad y con amplia participación virtual de productores, buscó instalar en la agenda parlamentaria temas urgentes vinculados a la competitividad, el empleo y la presión impositiva.

El presidente de CAME, Ricardo Diab, abrió la jornada junto a la secretaria general Beatriz Tourn y el director del área, Eduardo Rodríguez, destacando la necesidad de que los futuros representantes “conozcan de primera mano las dificultades de las economías regionales y trabajen en leyes que respondan a la realidad de los más de 30 complejos productivos del país”.

Reforma laboral y programas sociales, ejes urgentes

Uno de los puntos más críticos planteados fue la necesidad de avanzar en una reforma laboral moderna que promueva el empleo genuino y se adapte a las nuevas realidades del trabajo, especialmente en el ámbito rural. Rodríguez recordó que el 70% de la mano de obra rural proviene de las economías regionales y advirtió sobre el impacto de la reciente pérdida de vigencia de la norma que compatibilizaba el trabajo rural registrado con los programas sociales, lo que dejó a muchos trabajadores en situación vulnerable.

Presión tributaria y competitividad

La reforma tributaria fue otro de los reclamos centrales. Desde CAME señalaron que el Mínimo No Imponible permanece congelado desde la Ley 27.541, lo que genera una carga fiscal desproporcionada. Además, alertaron que más del 40% del precio de los alimentos responde a impuestos nacionales, provinciales y municipales.

La entidad pidió un compromiso conjunto de los tres niveles de gobierno para eliminar tributos distorsivos y reducir el llamado “costo argentino”, con el objetivo de mejorar la competitividad y permitir que las economías regionales puedan insertarse en los mercados internacionales con valor agregado.

Coincidencias con los candidatos

Entre los presentes, se destacó la participación del ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por Mendoza, Luis Petri (La Libertad Avanza), quien coincidió en la urgencia de “discutir un nuevo marco laboral que priorice al que da trabajo y al que quiere trabajar”, y subrayó la necesidad de bajar la presión impositiva para incentivar la producción.

Otros desafíos estructurales

Los productores también plantearon la necesidad de mejorar la inclusión financiera, invertir en infraestructura, garantizar un tipo de cambio competitivo y reducir los costos energéticos. Además, solicitaron una normativa específica para las economías regionales que contemple la reducción de los costos de producción y otorgue previsibilidad a largo plazo.

Desde CAME remarcaron el valor del trabajo articulado entre el sector público y privado y reafirmaron su compromiso de seguir impulsando políticas que fortalezcan a las pymes agroindustriales, motor clave del desarrollo y la generación de empleo en el interior del país.