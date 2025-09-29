El Consejo General de Educación de Misiones (CGE) confirmó las fechas clave del ciclo lectivo 2025, destacando el final de clases para los distintos niveles educativos en la provincia.

Según el calendario oficial, las clases en Educación Inicial, Primaria y Secundaria finalizarán el 22 de diciembre de 2025, mientras que para Educación Superior el cierre será el 14 de noviembre de 2025.

El CGE recuerda que se prevé un mínimo de 180 días de clase, cumpliendo con la Ley Nacional de Educación, y que el calendario incluye un margen para recuperación de clases en caso de suspensiones por situaciones excepcionales.

Este calendario permite a estudiantes, docentes y familias organizar sus actividades y planificar las vacaciones de fin de año con claridad, reforzando la planificación educativa en toda la provincia.

Para consultar el calendario completo y detalles adicionales, se recomienda visitar el sitio oficial del Ministerio de Educación de Misiones: edu.misiones.gob.ar/calendario-escolar-2025.