El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, afirmó este sábado, tras los encuentros que el gobierno mantuvo durante la semana con sectores empresarios y gremiales, que “nosotros promovemos el diálogo, pero queremos resultados concretos. Tenemos herramientas para encauzar esas expectativas de rentabilidad y ponerlas en un marco para que el crecimiento económico que vamos a tener este año, no se lo lleven cuatro vivos. Argentina crece cuando los salarios y las jubilaciones le ganan a la inflación. Ahí es cuando todos ganan”.

“Macri hizo una simplificación con la inflación, y al final lo que hizo fue destruir la industria nacional, romper la cadena productiva, generar mayor pobreza e irse con una inflación altísima; no logró nada, rompió todo”, añadió Cafiero en declaraciones radiales y agregó: “Nosotros no queremos ser acompañantes terapéuticos de la inflación, por eso trabajamos para generar acuerdos con los sectores y herramientas concretas, como los Precios Cuidados y Máximos, la ley de góndolas. Esta semana tuvimos muchas sanciones y clausuras de comercios porque no estaban respetando los precios acordados”.

Con respecto al proyecto de ley para que los trabajadores que ganan menos de 150 mil pesos dejen de pagar ganancias, el jefe de Gabinete detalló: “Un millón 200 mil personas van a dejar de pagar ese impuesto y eso se va a volcar al consumo, porque ahí no hay capitales especulativos. Nosotros mandamos la ampliación, en el periodo de sesiones extraordinarias para que se pueda trabajar porque nuestra expectativa es que salga cuanto antes”.

“Macri dijo en campaña que el impuesto a las ganancias él lo iba a sacar, y lo único que hizo fue aumentarlo, dejó el doble de gente pagando ganancias cuando se fue. Entonces viene una vez más el peronismo a cambiar las cuestiones que estos gobiernos, que ven más a los ricos y los poderosos y no a trabajadores y trabajadoras, nos dejan. Nosotros vamos a corregir eso”, añadió Cafiero.