El dirigente del Partido Agrario y Social (PAyS) pensó en retirarse, pero «en la cuestión legislativa puedo mostrar muchas cosas que hice cuando fui Diputado Provincial y hay una situación dentro del partido y es que el voto es cachista», reconoce el líder del Partido Agrario en Misiones.

Su expertise en la arena política es indiscutible. Fue Diputado Provincial por tres mandatos, un mandato de Diputado Nacional y candidato a gobernador, a vice y a senador. «Pero la diferencia con otros políticos es que vuelvo al llano. Me presenté en 2017 como candidato a Diputado Nacional y gané y en esta oportunidad nuevamente como candidato a Diputado Provincial», se comparó Bárbaro.

«La gente me conoce y sabe que soy un tipo que tiene coraje para decir las cosas y cuando fui diputado impulsé muchas leyes: Boleto Educativo Gratuito, la Municipalización de Pozo Azul, el Banco de Prótesis en el Parque de la Salud y otras tantas que son útiles para la sociedad», repasó.

Hoy el PAyS es referente de Sergio Massa en la provincia. «Somos referentes y el va a venir a Misiones más adelante», anticipó.

El candidato se considera un político que «siempre está del lado de la gente». En esta línea, afirmó que el partido siempre tiene un voto afectivo y avizora que en esta oportunidad harán una buena elección. «La gente está con bronca, y hay un escenario político confuso: libertarios que se pelean entre ellos y no hay una voz que frene ese pacto de (Javier) Milei con la Renovación y debemos poner voces diferentes», indicó.

Al momento de hacer una radiografía de la realidad de los diferentes sectores en Misiones apuntó: «El productor yerbatero está fundido, el tabacalero es la primera vez que no se fija precio porque las grandes empresas no se sientan, la chacra hoy está desesperada porque no hay qué producir. En el resto de la provincia ese vínculo de Milei con el Gobierno provincial perjudica a la ciudadanía», consideró, y aseguró que si bien siempre hubo altas y bajas para los diferentes sectores, «siempre hubo un Estado presente, alguien que te atendía el teléfono y que buscaba resolver las problemáticas; ahora no», dijo.

Sobre sus proyectos

Bárbaro considera que «todos los proyectos salen de la necesidad de la gente», no obstante, indicó que ya está pensando en las prioridades a trabajar de llegar a la Cámara de Diputados de Misiones. «El Instituto de la Yerba Mate es una lucha. Hace seis años presenté el proyecto para un Centro de Comercialización de la Yerba Mate, para que el Estado presente administre, cupifique la yerba y para que no ocurra lo de ahora, que los correntinos llevan por 3 mangos la yerba. Eso lo voy a plantear», adelantó.

Otro proyecto en el que piensa trabajar si llega a ser electo, es para chicos que tengan una discapacidad y no cobren una pensión puedan recibir una ayuda provincial.

«Rescato muchas cosas de la Renovación»

Si bien se muestra crítico con el partido de gobierno provincial, Bárbaro le reconoce muchas bondades: «Todo lo que hace no es malo, hay una diferencia con la política nacional, pero creo que está muy centralizado en Posadas. Cuando te vas al interior profundo tenés gente que tiene problemas de tierras, que no tiene agua, que la escuela se cae. Hay como una doble Misiones», observó y a la vez aludió a que «seguramente se debe también a que no están llegando los recursos como antes. El FONID, el subsidio de la luz, entre otros, que sacaron a nivel nacional y todo repercute en el Gobierno. Estamos en épocas difíciles», reflexionó.

Cuestionó que la parte que no entiende es que «no se privilegia la producción. Cómo puede ser que una persona de San Pedro compre el morrón que viene de Mendoza», se preguntó.

«La gente no tiene voluntad de ir a votar»

Para ´Cacho´ «es difícil convencer a la gente que vaya a votar, más cuando tenemos un presidente que es antipolítico, que lo escuchas hablando mal de los políticos, pero él es político. No lo puso el Papa León, él se puso de candidato, pero ese discurso de antipolítico hizo que genere más apatía en la gente», analizó.

En el mismo sentido cree que la Renovación va por ese camino con la imagen ‘NEO’. «Como si lo viejo no sirve más y es, al contrario. Creo que hay que hacer un blen de lo nuevo y lo viejo, porque no todo lo nuevo es fantástico», observó.

Una oposición que no logra juntarse

El dirigente admite que hay una oposición en Misiones que no logra ser opción porque no logra juntarse. Para Bárbaro se debe a que «la Renovación parte todo, pero también del otro lado se dejan partir», aseveró.

En esta línea señaló que «es muy difícil sentarse con un (Martín) Arjol, con un libertario. No tienen los patitos alineados algunos de los compañeros», lanzó.

«Vendí mi tabaco y estoy usando el dinero en la campaña»

El candidato dijo que está realizando campaña con algo de la ayuda de Sergio Massa en lo que respecta a impresiones y para recorrer la provincia contó que vendió el tabaco para destinar a la causa. «Vamos hacer lo que podemos, pondremos solo un fiscal en cada escuela, luego las redes sociales y el programa que tengo de radio que es de gran ayuda», describió sobre cómo vienen trabajando para estas elecciones.

Finalmente, el dirigente vaticinó una buena elección para el PAyS. «Tenemos un voto afectivo de la gente por la que hicimos muchas cosas y esas personas están. Creo que haremos una gran elección».