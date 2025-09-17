El Frente Popular Agrario y Social (PAyS) de Misiones, a través de su candidato a diputado nacional, Héctor “Cacho” Bárbaro, reclamó públicamente a los siete legisladores nacionales por Misiones –en especial a los renovadores– que este miércoles se presenten en el Congreso y voten en contra del veto del presidente Javier Milei al financiamiento del Hospital Garrahan y de las universidades públicas.

Bárbaro fue enfático al señalar que “no hay excusas para ausentarse de la sesión ni para convalidar este atropello; el Garrahan es un hospital de referencia para miles de chicos misioneros y las universidades públicas son la base del futuro de nuestra juventud”.

El pedido va dirigido a los cuatro renovadores: Daniel “Colo” Vancsik, Yamila Ruíz, Carlos Fernández y Alberto Arrúa, así como al radical con peluca, Martín Arjol, a la puertista Florencia Klipauka y el macrista Emanuel Bianchetti.

El dirigente agrario sostuvo que “muchos renovadores fueron a la Universidad Pública así que no creo que vayan a desfinanciar la Alta Casa de Estudios ni tampoco al Hospital Garraham, por ese Aporte del Tesoro Nacional (ATN) de 4.000 millones de pesos que la Nación transfirió a Misiones justo unos días antes de la votación”.

Finalmente, el candidato del campo nacional y popular sostuvo que “tenemos que ponerle un freno a la motosierra de Milei que se ensaña con los sectores más vulnerables de la población, con los jubilados, los discapacitados, los hospitales y los estudiantes. Pido a los renovadores que voten con el corazón y se pongan de lado de la gente y no del poder central”.