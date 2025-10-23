En la recta final hacia las elecciones del próximo domingo 26 de octubre, el candidato a diputado nacional por el Frente Popular Agrario y Social, Héctor “Cacho” Bárbaro, hizo un llamado claro y contundente a los misioneros: “Hay que votar contra Milei y sus socios, que destruyeron la economía y se pasaron maltratando a la gente”.

Desde una posición clara, Bárbaro se presenta como el único candidato verdaderamente opositor, ajeno tanto al Gobierno nacional como al provincial, y respaldado por una trayectoria de coherencia, compromiso y lucha junto al pueblo trabajador y los productores de la chacra.

A pocos días de los comicios, Bárbaro pidió a los misioneros reflexionar su voto y no dejarse confundir por candidatos que hoy se disfrazan de críticos del gobierno libertario. “Durante casi dos años apoyaron las leyes de Milei y ahora intentan mostrarse como opositores solo para pedir el voto. Son opositores de ocasión, no genuinos”, advirtió.

El dirigente agrario remarcó que su espacio fue objeto de una campaña sucia y sistemática de hostigamiento, dirigida no solo contra él, sino también contra diputadas de su bloque y contra el intendente Cali Goring, de Colonia Aurora, “el único que la Renovación no pudo comprar”. “Fuimos víctimas de denuncias falsas, sin pruebas, que buscan ensuciarnos porque temen que el pueblo nos acompañe y se les termine el negocio”, sostuvo.

Fiel a su estilo directo, Bárbaro reafirmó su compromiso de no apoyar ninguna ley que profundice el ajuste o afecte los derechos sociales y productivos de los misioneros y los argentinos. Recordó que el FMI exigió al Gobierno nacional eliminar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y que a ello se suma “la intención de terminar con el Fondo Especial del Tabaco, la destrucción del precio de la yerba mate y la paralización total de la obra pública”.

“Esta elección es decisiva. Misiones necesita diputados que frenen el saqueo y el ajuste, que defiendan la producción y a las familias trabajadoras”, remarcó el candidato del Frente PAyS.

Bárbaro se presenta respaldado por una historia de coherencia y compromiso social, recordando su vínculo con las barriadas populares y con los vecinos de las chacras misioneras. “Siempre estuve del lado de los más humildes. Nunca al lado del poder de turno, como los renovadores y los libertarios que se alternan para defender sus privilegios”, expresó.

En línea con su estilo austero y militante, el Frente Popular Agrario y Social no realizará acto de cierre de campaña. “No es momento para derrochar dinero en actos. La gente la está pasando mal y algunos candidatos siguen viviendo en una burbuja. Nosotros seguimos caminando, escuchando y estando cerca del pueblo”, concluyó Bárbaro.