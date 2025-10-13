Héctor “Cacho” Bárbaro, candidato a diputado nacional por el Frente Popular Agrario y Social, no se guarda nada en el tramo final de la campaña. A pocos días de las elecciones, asegura que la bronca con el Gobierno nacional se siente con fuerza en la provincia y que “se terminó el gobierno de Milei”.

“A mí me toca recorrer la ruta 12, hablar con la gente, recorrer medios, explicar que no tenemos nada que ver con Milei. Somos los únicos que nos paramos enfrente, que no acompañamos esta política de ajuste”, dispara Bárbaro, en tono desafiante, mientras organiza la fiscalización para el cierre de campaña.

Con un discurso directo, el dirigente del PAyS busca marcar diferencias frente a las otras opciones en Misiones.

“Si llegamos, lo haremos con bloque propio, con la posibilidad de unirnos con otras provincias y pelear por nuestros intereses. No vamos a ser furgón de cola de nadie”, aclara. https://www.facebook.com/reel/823641783356826?locale=es_LA

“Apareció un tarado que prometió dólares y terminar con la pobreza”

Bárbaro no mide palabras al analizar el desencanto social con el Presidente.

“La gente buscó un cambio y no hubo ninguno. Apareció un tarado que dijo que íbamos a cobrar en dólares, que iba a terminar la pobreza y la gente se creyó. Ahora está recontra arrepentida: la clase media, los yerbateros, el peluquero, esa madre, ese jubilado… No cumplió nada de lo que dijo.”

Con ese diagnóstico, sostiene que en Misiones “hay un 60% que no está de acuerdo con la política de Milei”, y confía en que ese descontento se traduzca en las urnas.

“A Hartfield le queda cómodo ser diputado porque vive en Buenos Aires”

Consultado sobre los candidatos libertarios misioneros, Bárbaro fue tajante:

“A Diego Hartfield (candidato de LLA en Misiones) le queda cómodo ser diputado nacional porque vive en Buenos Aires. Pero creo que a La Libertad Avanza le va a ir mal. El voto duro de Milei ya no está.”

“Se terminó el gobierno de Milei: ahora gobierna Macri”

Bárbaro va más allá y pronostica un giro en el poder nacional tras las elecciones.

“No, Milei no está capacitado para reacomodar el país. Se terminó el gobierno de Milei. A partir del 26 de octubre el que va a gobernar es Macri. Milei ya lo dijo: se viene cambio de gabinete, está claro quién va a sostener la gobernabilidad.”

Con un tono desafiante y decidido, el candidato misionero busca posicionarse como la voz que encarna el descontento popular con el ajuste y las políticas del Gobierno nacional.

“Nosotros no tenemos jefes en Buenos Aires, defendemos Misiones, y lo hacemos de frente. Sin medias tintas.” View this post on Instagram A post shared by EnfoqueMisiones (@enfoquemisiones)