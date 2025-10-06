El dirigente del Partido Agrario y Social (PAyS) y candidato a diputado nacional por el Frente Popular Agrario y Social, Héctor «Cacho» Bárbaro, concurrió este lunes al Juzgado Correccional N°1 de Posadas para ratificar su denuncia por calumnias e injurias contra Roque Gervasoni. El dirigente renovador había difundido en medios de comunicación falsas acusaciones que lo vinculaban con supuestas gestiones irregulares de pensiones por discapacidad.

“Se cayó la mentira de que yo gestioné pensiones. Lo llevé a la Justicia y no pudo presentar ni una sola prueba de que yo haya tenido alguna vinculación. Fue una acusación falsa para ensuciarme y perjudicarme en la campaña”, aseguró Bárbaro tras salir de la audiencia.

La querella, presentada con patrocinio del abogado Leandro Lenguaza, señala que las declaraciones de Gervasoni constituyen calumnias al atribuir delitos inexistentes e injurias al dañar su honor y trayectoria política. En entrevistas radiales difundidas en septiembre, Gervasoni sostuvo que Bárbaro era “gestor de pensiones truchas”, imputaciones que –según el escrito judicial– no solo carecen de sustento, sino que fueron amplificadas en redes sociales y portales digitales.

“Jamás tuve injerencia alguna en la entrega de pensiones, que es competencia exclusiva de la Agencia Nacional de Discapacidad. Se me acusó falsamente con el único objetivo de dañar mi candidatura en el marco de la campaña electoral”, expresó el dirigente agrario y social. En la misma línea, exigió que Gervasoni se retracte públicamente en los mismos medios en los que lanzó sus acusaciones.

Bárbaro advirtió que detrás de estas maniobras se esconde “la preocupación del oficialismo por el crecimiento del PAyS como alternativa real en Misiones”. “Es evidente que tienen miedo de perder las elecciones. Este gobierno renovador apoyó a Milei y perjudicó a los misioneros, a diferencia de nosotros que siempre luchamos contra este ajuste cruel e insensible”, subrayó.

Finalmente, el candidato recordó que su trayectoria política está ligada a la defensa de los pequeños productores, colonos y trabajadores de la provincia, y que siempre actuó con transparencia. “Nunca me presté a negociados, siempre actué de frente y con la verdad. Hoy me quieren ensuciar porque saben que no les va bien en las encuestas y que el PAyS es una opción genuina para los misioneros. Gervasoni tendrá que retractarse porque no pudo presentar ninguna prueba de lo que me acusó. Es una vergüenza que este señor, que maneja un presupuesto de 80 mil millones en 2025, se dedique a difamar opositores en vez de trabajar por la gente”, concluyó.