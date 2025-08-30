Guardaparques del Parque Provincial Caá Yarí, dependientes del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, llevaron adelante esta semana recorridas de control en la zona protegida para prevenir la caza furtiva.

Los operativos se desarrollaron en el subnúcleo de la Reserva de Biosfera Yabotí, con la participación del Grupo de Operaciones en Selva, especialistas en intervenciones en áreas de monte.

El objetivo de estas tareas es desalentar la caza ilegal tanto dentro del parque como en las reservas colindantes, reforzando la conservación de la biodiversidad de la región y protegiendo a las especies que habitan la selva misionera.