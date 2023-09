La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, cruzó al cosecretario general de la CGT Pablo Moyano y afirmó que va a ser «el primero en ser detenido cuando viole la ley».

La referente del PRO rechazó a través de redes sociales la advertencia que había realizado minutos antes el secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones.

«Se creen que los dirigentes nos vamos a quedar cruzados de brazos, mirando la tele y viendo cómo despiden trabajadores, cierran empresas. Por supuesto que va a haber una resistencia de aquellos que hemos estado en la calle históricamente», había señalado el referente sindical.

En diálogo con Hagamos Algo con Esto, el programa que conducen Irina Hauser y Pablo Marcovsky en Splendid-AM 990, Pablo Moyano había aclarado que no apunta a generar disturbios, sino en oponerse a las eventuales medidas de Bullrich o Milei.

«No quiero que haya violencia, pero sí movilización en las calles. Violencia va a ser sacarle derechos a los trabajadores. Voy a ser el primero en estar en la calle contra estas políticas de derecha», había remarcado el hijo del líder camionero, Hugo Moyano.

Ante esas declaraciones, Bullrich no dudó en salir a responderle y, al hacerse eco de una nota de Noticias Argentina, lanzó: «A mí no me amenaces, Moyano».

«Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley», advirtió la ex ministra de Seguridad.

A través de redes sociales, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio concluyó: «Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada».

Fuente: Noticias Argentinas (NA)