La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al reclamo salarial y huelga por parte de los policías en Misiones y Corrientes e instó a buscar otros canales para reclamar un aumento de salario: «La policía no puede hacer huelga, tiene que trabajar 24 por 7 por 365».

La funcionaria del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) calificó al reclamo como «algo inadmisible, fuera de la ley»: «Por eso nosotros habilitamos un comité de crisis en el que estamos apoyando con fuerzas federales el orden en las ciudades que faltan policías para que no sufra la población las consecuencias de esta huelga».

«La policía no puede hacer huelga, tiene que trabajar 24 por 7 por 365 y tiene que tener otros canales para conseguir su salario», explicó.

Y agregó: «Estamos en permanente contacto con todas las provincias para ver si hay algún tipo de movimiento, no ha habido nada mas que una proclama pequeña de un grupo de retirados en Corrientes que no tienen peso ni poder, pero los ministros de Seguridad están en control absoluto de sus policías y no hay ningún contagio».

Bullrich: «No pueden hacer huelga»

La titular de la cartera de Seguridad rechazó el accionar de los efectivos policiales en Corrientes y Misiones y aseguró que están exentos de ejercer el derecho a huelga: «Aunque tuviesen sindicato no pueden hacer huelga, la policía no puede hacer huelga porque sino los ladrones van todos a la calle».

En esa misma línea, señaló que “la policía no puede ser piquetera. El Gobierno de Misiones tiene que decidir qué conducta va a tomar con los policías sublevados”.

Conflicto en Misiones: policías no aceptaron el aumento del 20%

Este fin de semana fracasó la negociación salarial entre el Gobierno de Misiones y las fuerzas de seguridad provinciales, después de que representantes de la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial rechazaran la propuesta del 20% de aumento que les ofreció el Ejecutivo.

Este porcentaje es un 5 % más del que les ofreció el gobierno provincial el sábado último. Los manifestantes solicitan un incremento del 100%

Uno de los referentes de los movilizados, el policía retirado Ramón Amarilla, calificó dicho porcentaje como “irrisorio”, al término de la reunión en Jefatura con el ministro Coordinador de Gabinete, Héctor “Kiko” Llera. De esta forma, la protesta seguirá de forma indefinida. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias “, dijo Amarilla.

Fuente: Ámbito