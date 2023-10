La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, le imprimió este martes un cambio de estrategia a su campaña al salir a confrontar abiertamente contra el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó que tiene «inestabilidad emocional» y cuestionó sus iniciativas, entre las que mencionó «la dolarización, la libre portación de armas o la privatización de la educación pública», luego de que el libertario apuntara en las últimas horas contra su pasado y la llamara «tirabombas».

Hasta el momento, los cuestionamientos de Bullrich habían apuntado mayoritariamente al candidato presidencial de Unión por la Patria, el ministro de Economía Sergio Massa, y la candidata había moderado sus cuestionamientos hacia el libertario.

Sin embargo, tras el debate del domingo en el que Bullrich tuvo un deslucido papel, hubo un cambio de estrategia en el búnker de JxC, y tras el posteo a primera hora de la mañana de Bullrich en el cual la emprendió contra Milei, se sucedieron réplicas en el mismo sentido de los principales referentes partidarios.

«Los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza frente al futuro», comenzó su texto en la red social X, antes llamada Twitter, la candidata opositora.

Bullrich afirmó asimismo que «hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo. Pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí».

«Me preocupa que -continuó- con esa misma inestabilidad emocional que Milei tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas. De esa inestabilidad surgen proyectos que dañan a los argentinos o son lisa y llanamente insostenibles, como la dolarización, la libre portación de armas o la privatización de la educación pública».

La exministra de Seguridad expresó también que «de esa inestabilidad surge la idea de prometer reformas profundas sin poder político, sin tener gobernadores ni legisladores. Está claro que con más inestabilidad e incertidumbre los argentinos no salimos adelante».

«Por eso, cada vez es más clara la discusión que tenemos que dar los argentinos por el futuro de nuestra Patria: quién y cómo ordena el caos en el que estamos», concluyó.

La candidata opositora completó su posteo con un video con un fragmento de un reportaje a Javier Milei, donde el candidato de ultraderecha asegura, entre otros conceptos, que Bullrich era «una montonera tira bombas, ha puesto bombas en jardines de infantes, era parte de una organización terrorista».

Al respecto, Bullrich siempre reconoció haber pertenecido a la Juventud Peronista, pero negó su participación en Montoneros.

Fue anoche, en una entrevista en A24, cuando Milei volvió a referirse al pasado de la postulante de JxC, y aseguró que la ex ministra de Mauricio Macri «era una montonera tirabombas».

En la misma línea, el diputado nacional del PRO Hernán Lombardi afirmó hoy por la misma red social que «en el debate (del pasado domingo 1 de octubre) Milei se olvidó de Insaurralde. No mencionó al delito y al bochorno que nos escandaliza. Ni una vez. Milei nunca critica al kirchnerismo, se dedica a insultar a Patricia. Oportunista o cómplice».

En tanto, la candidata a diputada nacional de JxC Silvana Giudici cuestionó «la mentira, la agresión permanente, la misoginia, y los delirios recientes» del candidato libertario.

«Demuestran que no puede con ella. Es inaceptable la acusación de Milei a Patricia Bullrich, la próxima presidente de los argentinos», concluyó Giudici.

Por su parte, el candidato a vicepresidente en la fórmula con Bullrich, el mendocino Luis Petri, también le envió un mensaje a Milei por redes: «¿Sos consciente de las barbaridades que decís Javier Milei?, se preguntó Petri, a la vez que calificó al candidato libertario de «irresponsable, mentiroso e inestable. El país se saca adelante con orden y decisión, no con promesas irrealizables y falsas acusaciones».

La misma línea argumental siguió el diputado nacional del PRO y titular del partido, el santafesino Federico Angelini, quien marcó al hablar con radio 10 que «lo que está demostrando Milei es que no está preparado para gobernar la Argentina».

«Hace pocos meses Milei hablaba maravillas de Bullrich, y de golpe empezó con inventos y ataques hasta la barbaridad que cruzó todos los límites que fue decir que tiraba bombas en jardines de infantes», remarcó, y subrayó que «eso marca un vaivén en sus ideas y en su cabeza muy preocupante».

Por su lado, la diputada María Eugenia Vidal puso en relieve que el país requiere «reformas» para las que «se necesitan senadores, diputados, intendentes, gobernadores», características que le adjudicó a JxC.

«Acá lo que hace la diferencia es poder sacar las leyes, necesitás 129 diputados, JxC tiene hoy 116, y en esta elección puede crecer y estar cerca de la mayoría», señaló Vidal durante una recorrida en Córdoba, según fuentes partidarias.

Y en ese sentido, la exgobernadora bonaerense cargó contra Milei al decir que «en el mejor de los casos va a tener 40 diputados» por lo que -dijo- «no está en condiciones de llevar adelante el cambio».

«Lo mismo con los gobernadores, él (Milei) quiere hacer reformas educativas, la educación hoy es una responsabilidad de las provincias, si no te ponés de acuerdo con los gobernadores la educación no cambia, porque las escuelas dependen de los gobiernos provinciales, él no tiene un solo gobernador», explicó.

También se hizo eco del texto publicado por Patricia Bullrich su jefe de campaña bonaerense, el diputado nacional Sebastián García de Luca, quien expresó: «Más que nunca, Pato Presidente», al repostear las palabras de la candidata presidencial.

Cristian Ritondo, titular del bloque del PRO, en Diputados, se preguntó, en alusión a Milei: «Javier, ¿en qué te han transformado? No vale decir cualquier cosa por un voto. Una lástima».

