Escribe Emilio Salvador, Profesor de Filosofía

“Algunas personas no enloquecen nunca. Qué vida tan horrible deben tener”.

¿Quién fue Charles Bukowski?¿que lo ha convertido en el escritor que representa el lado más oscuro de la calle?¿qué ocultaba tras su fachada de hombre duro de 1,90 que se animaba a expresar todo lo que le pasaba?¿expresaba todo?. Muchos personajes de la historia se convierten en algún momento en figuritas icónicas de algún sector que en grandes ocasiones los adoptan sin más que su superficialidad. Sus frases se leen en los estados de las redes sociales encarnando de alguna manera la crudeza de alguien que es políticamente incorrecto, que no tiene tapujos en expresar obscenamente sus sensaciones y que se posiciona como el slogan del que se expresa sin miedo, sin saber que todas sus letras se originaron en él.

Charles nació en 1920, en una familia de madre alemana y de padre estadounidense que aparentaba una calma que detrás de las paredes del hogar solo era un caos. Su padre lo azotaba a diario por las razones más inverosímiles, buscando en el castigo del hijo acentuar su poder de macho que quizás en él mismo era una duda. Su madre lo permitía; el gritaba, apenas tenía 6 años y este infierno duraría años. Alguna vez expresó que su lugar de escritor comenzó aquí, el día en que su padre lo azotó y el ya no grito, ya no expreso dolor y entonces su padre encontró la resistencia de alguien que naturalizo la insensibilidad ante él. Eso lo asusto y el calvario terminó.

Su vida fue realmente la expresión de alguien que construyó un afuera para que nadie conociera su dolor interior. Desfachatado, incorrecto, obsceno, exhibicionista y brutalmente realista, escribió poemas, libros como “El cartero” o “Pulp”, textos que se acumulaban sin que nadie los leyera hasta que un día se agotaron en ventas. Acomplejado por un acné que deformo su rostro, por sus experiencias sexuales que empezaron a los 24 años, por un alcoholismo que terminaría con su vida, ha dejado expresiones que hoy se leen por doquier pero, el siempre ocultaba algo para el afuera.

Alguna vez expresó que si Freud volviera a la vida sentiría que algo se le escapó: no pudo predecir a Disney, un lugar donde “un mal nacido de tres dedos y sin alma te dice que todo está bien” (en alusión al personaje de Mickey Mouse). El mundo, la calle, la vida necesitaba de una pluma, de una voz que le contara al mundo que la miseria existe, que el dolor es real, que la frustración está a la vuelta de la esquina y que estamos demasiado acostumbrados a no chocarnos con ella porque no somos capaces de aprender del sufrimiento. La vida de los autores que conocemos debe ser un lugar obligado para quien llega a las obras de los mismos porque siempre un pensamiento está arraigado a un contexto y por sobre todo, a la vida de quien se sienta a compartir con el mundo y la posteridad los suyos. Sus obras nos conectan con la condición humana más salvaje, más real, más egoísta y contradictoria; y los seres humanos, somos todo eso. El sujeto de la consciencia transparente de Descartes o el buen salvaje de Rousseau sucumben ante esa dimensión que Nietzsche denunció como intencionadamente oculta desde la cultura y que Charles escribió en sus textos escupiendo desde su hiel.

Los Ángeles fue el mayor escenario, sus tintas huelen a alcohol, pensiones, sexo, fama y úlceras. Pero en el medio de todo eso, escribió un poema en donde le contó al mundo, en complicidad con él, su sensibilidad menos conocida. Ese texto de 1992 se llamó “El pájaro azul”:

Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él,

le digo quédate ahí dentro, no voy a permitir que nadie te vea.

hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir

pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos, y las putas y los camareros y los dependientes de ultramarinos nunca se dan cuenta de que está ahí dentro.

hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir pero soy duro con él,

le digo quédate ahí abajo, ¿es que quieres montarme un lío?

¿es que quieres mis obras? ¿es que quieres que se hundan las ventas de mis libros en Europa?

hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir pero soy demasiado listo, sólo le dejo salir

a veces por la noche cuando todo el mundo duerme, le digo ya sé que estás ahí, no te pongas

triste. Luego lo vuelvo a introducir, y él canta un poquito ahí dentro, no le he dejado

morir del todo, y dormimos juntos así con nuestro pacto secreto y es tan tierno como

para hacer llorar a un hombre, pero yo no lloro,

¿Lloras tú?

Su realismo sucio se apagó en 1994 con el epitafio: “No intentes”.