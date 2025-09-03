La carne de búfalo está ganando protagonismo en Argentina como una alternativa saludable y sostenible dentro del abanico de carnes rojas. Con un perfil nutricional sobresaliente, se destaca por su bajo contenido de grasa y colesterol, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin sacrificar sabor.

El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) está impulsando esta producción, apoyando a productores y generando conocimiento sobre manejo, alimentación y sanidad del ganado bufalino. Gracias a estos esfuerzos, la carne de búfalo no solo aporta beneficios nutricionales, sino que también suma valor a la economía local y fomenta la profesionalización de la ganadería regional.

Además de sus cualidades para la salud, la producción de búfalos ofrece ventajas ambientales: se adapta a distintos climas y ecosistemas, contribuyendo a la conservación de humedales y la biodiversidad. Esto la convierte en una alternativa más sostenible frente a otras producciones de carne roja.

En el noreste argentino, especialmente en Misiones y Corrientes, esta carne está cada vez más presente en parrillas y restaurantes gourmet, ofreciendo una experiencia culinaria única. El Senasa supervisa la producción para garantizar calidad e inocuidad, asegurando que los consumidores disfruten de un producto confiable y nutritivo.

Si aún no la probaste, la carne de búfalo representa una oportunidad para descubrir un alimento delicioso, saludable y comprometido con el desarrollo de la ganadería local. Gracias al impulso del INTA, esta tendencia está consolidándose y marcando un camino de innovación dentro del sector agroalimentario argentino.