Alumnos de 1º grado «B» del turno tarde de la Escuela Nº665 Batalla de Tucumán, del barrio 2 de Abril de Posadas competirá con su proyecto de investigación “El Carpincho: Un Animal Muy Sociable” en la instancia provincial de la Feria de Ciencias. En este marco, el equipo de Educación Ambiental del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables brindó una charla informativa sobre esta temática con el objetivo de fortalecer los conocimientos.

El trabajo busca acercar a los niños al mundo de la naturaleza y la biodiversidad mediante el estudio de las características básicas del carpincho. Con un enfoque artístico y lúdico, fomenta habilidades como la comprensión lectora, la expresión oral y la imaginación, a través de la creación de un libro viajero, dibujos, una maqueta y un cortometraje. El eje central es promover el conocimiento y el respeto por esta especie, incentivando el cuidado de su hábitat natural.

Para concretar el proyecto, los estudiantes, junto a sus docentes y familias, desarrollaron diversas actividades plásticas como collages, pinturas, entre otros. Asimismo la construcción de la maqueta y la producción del cortometraje contaron con una activa participación familiar, fortaleciendo el aprendizaje colaborativo.

En ese sentido, las áreas de Educación Ambiental y Biodiversidad del Ministerio de Ecología se sumaron para ampliar los contenidos, abordando temas como la importancia de los humedales, su papel en el ecosistema y las amenazas que enfrentan. Las jornadas incluyeron actividades expositivas, juegos, imágenes y sonidos de distintas especies, ofreciendo una experiencia didáctica integral.