Brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego dependientes del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables llevaron adelante una jornada de capacitación destinada a alumnos del Instituto Agrotécnico Salesiano «Pascual Gentilini» de la localidad de San José.

Durante el encuentro, los estudiantes recibieron formación teórica y práctica sobre técnicas de ataque inicial de incendios, abordando aspectos clave para la prevención, detección temprana y control de focos ígneos. La actividad tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos y habilidades, promoviendo la conciencia sobre la importancia de actuar de manera rápida y segura ante este tipo de emergencias.

Esta iniciativa forma parte de las acciones de educación y sensibilización que impulsa el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, a través del Plan Provincial de Manejo del Fuego, para prevenir los incendios rurales y forestales en la provincia.