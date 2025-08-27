El convocante festival Brilla Sarita tendrá su 12° edición el próximo 20 de septiembre en el Parque Paraguayo de Posadas. Será a partir de las 16 horas con entrada libre. Para esta ocasión, los organizadores recibieron el pedido de 180 postulantes, entre comerciantes y emprendedores, que desean formar parte del evento. Lo cual demuestra el creciente interés que genera para el sector comercial y los consumidores dentro de la agenda de la ciudad.

De esa forma, el público se encontrará con una amplia variedad de propuestas gastronómicas y cervecerías. Ideales para pasar un grato momento en familia o junto a amigos, con el contexto de los espectáculos artísticos en vivo que acompañarán la jornada.

El deseo de ampliar las ofertas de la región

Será la cuarta vez que Brilla Sarita se realiza en el Parque Paraguayo de Posadas. En su edición del año pasado reunió a más de 25.000 personas. “La idea es mantener la fecha de septiembre, que es nuestra feria madre”, contó Matías Husulak, integrante de la organización. A lo que agregó: “estamos con muchas buenas expectativas”.

Adelantó que “el line up de la parte cultural ya está bastante elaborado. Habrá grandes bandas. La idea siempre es ir innovando y también dar oportunidades a otras bandas que puedan estar en ese escenario”. El Brilla Sarita “en su esencia es una feria gastronómica, social y cultural. En esta oportunidad, se abrirá el Aníbal Cambas para que la gente que concurra al evento también pueda recorrer el museo”, remarcó Husulak.

Sobre los comerciantes y emprendedores que formarán parte de la iniciativa, indicó que “se inscribieron más de 180 postulantes. Lo cual nos genera un gran orgullo. Dentro de esos inscriptos, ahora haremos una selección entre las propuestas para brindar a la gente calidad gastronómica con precios accesibles”.

“Tuvimos muchos postulantes de Oberá, Iguazú, Eldorado, y Corrientes. También queremos sumar gente de Encarnación, Paraguay”, señaló. Recordó que el evento es declarado de Interés Municipal y Provincial, y representa “un desafío muy grande. Esta es la primera vez que se dará 100% de manera autogestiva por parte del Brilla Sarita Group, que es el organizador de la feria. La Municipalidad de Posadas nos brinda un gran apoyo y nos da el espacio público junto a otros aportes que nos facilita la organización de la feria”.