Este sábado en el Parque República del Paraguay, se llevará a cabo una nueva edición del «Brilla Sarita», feria gastronómica- cultural, un evento destinado para todo público con ingreso libre y gratuito. En el cual los presentes podrán disfrutar de propuestas gastronómicas diseñadas especialmente para este encuentro. Este evento está organizado por Brilla Sarita Group, en conjunto con la Municipalidad de Posadas.

Desde las 16:00 y hasta las 02:00 de la mañana habrá diferentes espectáculos artísticos, sobre el escenario se estarán presentando: Capitán Barrison, Caramba, Dj Manuela (Set Vinilo), Dj Pizzaclub, Juan Mendoza + Makicuki, La Sede, Leo Rojas & Matías Méndez, Metanoia Cápsula Performática Off The Art (Ofelia Cendra), Raíz, Sacaficha Animaciones y Yaisa Montes.

Pero esto no es todo, también habrá talleres de cocina para los más chicos, taller de juguetes reciclados, Zona gamer, intervenciones de objetos por Colorshop, exposición de autos vintage, Stand De Glitter, entre otras….

Actividades

Nada que Perder: Un universo de juguetes rotos para reciclar y crear juntos un nuevo amiguito. Ofrecerán taller de juguetes reciclados, también tendrán su línea de juguetes a la venta.

Clown Teatral: Saca Ficha con Maki Cookie al caer el sol para los más peques y no tan peques. Segunda presentación Saca Ficha tendrá su ingreso a las pistas haciendo acrobacia en monociclo con acrobacias, malabares y magia con participación del público.

Juan Mendoza: Show de fuego como en la última edición.

Ofelia Cendra: Off the Art, Arte y diseño presenta: Matanoia Performance Cápsula Primavera 2024-2025.Metanoia es transformación. Así se llama la cápsula Off the Art primavera 2024 – 2025 que se lanzará el 21 de septiembre a través de una performance. La indumentaria y los accesorios intervenidos artísticamente dan cuenta de esta mutación, de esta alquimia creativa que viene haciendo la artista Ofelia Cendra desde hace más de 20 años. En la propuesta performática viviremos ese proceso en los movimientos de los artistas y actrices que vestirán la indumentaria. Cambio y transformación algo nuevo nace.

Acción Recuerdo Reciclado por ColorShop: El público tendrá la posibilidad de llevar cualquier objeto que tenga en la casa como: un cuadrito viejo, remera, macetita, tabla de madera, lo que pinte reciclar y que quiera intervenir para embellecerlo, podrá hacerlo en la feria Brilla Sarita llevándose un recuerdo inolvidable a su casa de la mano de los artistas: Medio limón, Murielinha Morgenstern y Ailín Majeras.

Taller de Cookies: La artista Macarena Navarro estará dictando un taller de cocina de cookies para los más chicos, con cupo limitado de hasta 50 niños, la actividad será realizada sin cargo.

Zingaro Gaming: Estarán presentes con una «isla Gamer» con la marca Zingaro Gaming. La propuesta es que los participantes del evento puedan jugar gratuitamente y competir en varios torneos. Tendremos 2 torneos con premios en efectivo y regalos. En todos los torneos participan hasta 16 jugadores y se pueden anotar por orden de llegada. Torneo de Mortal Kombat 11 – 1 vs 1 – 19.00 hs – Ganador $5.000 Torneo de FIFA FC24 – 1 vs 1 – 21.00 hs Ganador $5.000; Además, tendremos las consolas y videojuegos disponibles para que puedan divertirse

Stand de Glitter: por Looks Glow tendrán a disposición para tatuarse con Glitter el logo de la feria

«C105 Garage: Expone camionetas Íconos de los años 60 restauradas a “nuevas».

Trica 3D: Venta de objetos con tecnología 3D sumando el merchandising de la feria.

Stand de tattoo: en vivo por Lucas Diaz

Stand: Grow de la selva smoke Shop

4640: Venta de objetos brilla