El expresidente y líder opositor brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este martes que la posible privatización de la gigante eléctrica Eletrobras por parte de la gestión del mandatario Jair Bolsonaro provocará un aumento de la tarifa a los usuarios y prometió, en caso de ser electo este año, desdolarizar el régimen de precios del gas domiciliario y de los combustibles.

«En el Partido de los Trabajadores (PT) estamos en contra de la privatización de Eletrobras. No hay necesidad de vender un patrimonio construido con tantos años. Es una empresa que puede servir para ser la reguladora del sistema eléctrico para no permitir los abusos de las tarifas como vemos actualmente», dijo Lula a Radio Passos, del estado de Minas Gerais.

Lula, favorito en las encuestas para vencer las elecciones del 2 de octubre ante Jair Bolsonaro, ratificó que cambiará la política energética y volvió a pedir a a los empresarios que no se presenten a la privatización de Eletrobras a raíz de las supuestas irregularidades en el proceso.

«Mejor que los empresarios cuenten hasta 10 antes de hacer la locura de comprar a Eletrobras a precio de bananas. El Tribunal de Cuentas de la Unión hizo un abuso para liberar la venta porque el Gobierno no sabe administrar las empresas estatales, sabe destruir», dijo Lula, quien pidió a los sindicatos hacer presión contra la privatización.

El Tribunal de Cuentas liberó el proceso de venta de Eletrobras pese a que un informe técnico indicaba que el precio era casi la mitad del valor de mercado de la empresa.

Lula afirmó que la privatización de Eletrobras, la mayor eléctrica de América Latina, «generará mayor patrimonio para los ricos con resultado con reducción de puestos de trabajo».

Eletrobras es responsable por el 37% de la capacidad de generación de energía de Brasil, con 164 centrales de generación eléctrica, 36 hidroeléctrica y 128 termoeléctricas, más dos termonucleares.

«Hay que movilizarse para evitar que Bolsonaro destruya lo que construyó el pueblo brasileño a lo largo de los años», dijo Lula, quien sostuvo que a partir de la Operación Lava Jato y la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff se inició un proceso contra la política petrolera aplicada por el PT.

«Se ha destruido a la industria de ingeniería, de petróleo y gas para beneficiar a las extranjeras, cambiaron la ley de división de lucros del petróleo. Y es por eso que no podemos aceptar que nos vengan con el cuento de que hay que desnacionalizar el precio de los combustibles», explicó.

El exmandatario dijo que en caso de llegar a la presidencia deberá cambiar la política de precios implementada por el gobierno de Michel Temer en 2016 y que continúa Bolsonaro de acompañar el precio internacional, sin que medien subsidios para reducir el impacto al consumidor brasileño, cuyos ingresos son en reales.

Hizo hincapié en la garrafa del gas de cocina, que es el sistema más utilizado en los hogares del país.

«Hay gente que no puede comprar gas, que volvió a cocinar con leña. No es admisible tener el precio de los combustibles en dinero que no es el que ganan los brasileños», sostuvo.

Fuente: Télam