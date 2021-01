«Solo Dios me sacará del cargo», afirmó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, al responder sobre los pedidos de juicio político por su actuación en la pandemia, ante el colapso hospitalariao en el estado de Amazonas, luego de haber sido calificado de «genocida» por el gobernador de San Pablo, Joao Doria.

Partidos de oposición de izquierda y de derecha como el neoliberal Novo pidieron este viernes la apertura de los procesos de juicio político de destitución que tiene en su mesa el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.

«Quieren imponer un infierno en mi vida, no valen nada los pedidos de juicio político. Ninguno es por corrupción. Solo Dios me sacará del cargo, no existe nada concreto para mi, inventan fake news para sacarme», dijo Bolsonaro a al canal TV Band.

Tras la crisis humanitaria en Manaos por falta de oxígeno para los pacientes de Covid-19, Bolsonaro dijo que mandó a su ministro de Salud, general Eduardo Pazuello, a proveer insumos.

Bolsonaro dijo que no puede ser culpado de nada porque el Supremo Tribunal Federal (STF) resolvió que el Poder Ejecutivo no podía objetar las cuarentenas y decisiones de estados y municipios.

«El Supremo me mandó a tomar cerveza a la playa, me dijo que no me metiera. Pero no atendí a lo que dijo la corte y fui a proponer el tratamiento precoz a Manaos, que estaba abandonada», afirmó Bolsonaro.

El mandatario ultraderechista culpó de la situación de Manaos a no haber utilizado lo que él llama «tratamiento precoz», es decir, que los médicos proporcionen hidroxicloroquina, un antipalúdico, a los enfermos.

El gobernador paulista, Joao Doria, dijo que en «otros países la actuación del presidente sería calificada como genocidio, abandono de los brasileños».