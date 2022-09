El expresidente de Bolivia y jefe del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, insistió este jueves con su denuncia de que se preparan ataques en su contra, pero aclaró que “si pasa algo” con él será responsabilidad del “gabinete político” y no del mandatario Luis Arce, mientras desde el mismo gobierno se buscó bajar el tono de la confrontación.

“Quiero decir que si pasa algo con Evo, con algún dirigente del trópico o alguna gente que no entra a la prebenda ni al chantaje de algunos ministros, va a ser responsabilidad del gabinete político, no del presidente (Luis Arce), porque no creo que esté metido en eso”, aseveró Morales.

Renovó así la denuncia que hizo ayer, cuando alertó que existía un “plan negro” en su contra y contra los legisladores Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza y Gualberto Arispe.

Durante su exposición, apuntó a los ministros Edmundo Novillo y Eduardo del Castillo y contra exautoridades, entre ellas el exministro de Gobierno Hugo Moldiz.

Morales aseguró hoy que contrataron a guerreros digitales para atacarlo por las redes sociales.

“(Son responsables) el equipo de comunicación del Ministerio de Gobierno, algunos funcionarios de la Presidencia y del Viceministerio de Comunicación. Hay algunos que han contratado a los guerreros digitales solamente para atacar a Evo por redes sociales”, afirmó, en comunicación con radio Panamericana.

El ministro Del Castillo, en tanto, aseveró que el Gobierno no se prestará a la confrontación y división del MAS.

“No vamos a contribuir como Gobierno nacional a la confrontación ni mucho menos a la división. Tenemos instrucciones de nuestro presidente y vicepresidente de mantener la unidad al interior del Gobierno nacional y del Instrumento Político, así también de todo el pueblo boliviano”, manifestó Del Castillo en un acto en la ciudad de El Alto.

Según sitios de diarios paceños, el titular de Gobierno expresó que “no se está gobernando para un partido político, sino que está gobernando para todo el pueblo boliviano en su conjunto”.

También el responsable de Justicia, Iván Lima, evitó replicar a Morales, y se limitó a remarcar que todas las denuncias del exmandatario son investigadas.

“Entrar en un debate con el expresidente Evo Morales no es el objetivo ni del ministro de Justicia y de Gobierno el presidente Arce”, dijo Lima.

Una crítica directa a Morales provino de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, exaliada del líder del MAS, quien calificó de “novela de ficción” el supuesto “plan negro” que denunció el expresidente.

“Parece una novela de ficción con diferentes etapas. Hay una sensación de persecución que tiene él (Evo Morales) o su entorno. Hay una información errónea que le están dando a Morales; debería cambiar a la gente que le pasa la información”, dijo la lideresa edil, según un comunicado.

Además, Copa evaluó que Morales “hace lo imposible por seguir en el tema mediático”, porque “no quiere perder ese espacio de persona pública”.

Fuente: Télam