El canal de streaming Blender, con sede en Buenos Aires, lanzó una convocatoria nacional para descubrir nuevos talentos del streaming y sumar creadores de contenido de distintas provincias, con un foco especial en jóvenes de Misiones.

La propuesta busca federalizar el streaming argentino, ampliando la presencia del canal fuera del Área Metropolitana y promoviendo la participación de personas con miradas diversas y auténticas.

Desde la producción explicaron que el único requisito es “no ser de Palermo”, una consigna que apunta a romper con la centralización porteña e incentivar la creatividad de nuevos talentos del interior.

Quienes deseen participar deben enviar un video de presentación al correo cazatalentos@estoesblender.com

Blender ya ha mostrado interés en la producción local misionera. Un ejemplo de ello fue la entrevista al actual diputado nacional Oscar Herrera Ahuad, realizada en el programa “Algo Hay Ahí”, conducido por Tomás Rebord.

Con esta convocatoria, la plataforma busca dar visibilidad a nuevas voces del país y reflejar la diversidad cultural que caracteriza a la Argentina. Para los jóvenes misioneros apasionados por el streaming, se trata de una oportunidad para mostrar su talento y sumarse a una de las comunidades más innovadoras del país.