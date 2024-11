El Ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, Arq. Martín Recamán, acompañó este miércoles el trabajo de búsqueda del ejemplar de yacaré arrojado de manera intencional al lago internacional ubicado entre Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira, Brasil.

Hasta el momento, el reptil no pudo ser capturado. Sin embargo, desde la Dirección de Defensa de Medio Ambiente de la Policía provincial, cuyo personal está abocado a la tarea desde el lunes, se indicó que el animal “representa un riesgo mínimo para las personas debido a su pequeño tamaño y su naturaleza no agresiva mientras no se lo provoque».

Fuerzas federales tanto de la Argentina como del Brasil también se sumaron al operativo, que concitó mucha presencia de vecinos.

Las circunstancias en las que fue arrojado el reptil al lago son investigadas por la Policía.

El comisario Maximiliano Jaques, Director de DMA, explicó que el yacaré se encuentra con un alto grado de estrés y precisamente para preservar su estado de salud, se decidió cesár la búsqueda dentro del espejo de agua. Este miércoles incluso no hubo avistajes del ejemplar.

“Se monitoreará el área con personal de esta Dirección y de la Unidad Regional de Bernardo de Irigoyen, tratando de esta manera de reducir al mínimo la cantidad de personas en el lugar”, indicó.

A continuación dio una serie de recomendaciones a quienes se acerquen al lago:

No interactuar con el yacaré.

Evitar alimentarlo o intentar acercarse.

Informar cualquier avistamiento fuera del agua al sistema de emergencias 911.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad pública y el cuidado de la fauna silvestre. Continuaremos trabajando en colaboración con especialistas para evaluar el estado del animal y actuar conforme a las normativas vigentes. Agradecemos la comprensión y el apoyo de la comunidad ante una situación compleja que requiere equilibrio entre la protección de la fauna y la seguridad ciudadana”, completó Jaques.