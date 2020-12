El concejal posadeño, Marcelo Julién realizó un balance del 2020 y las perspectivas para el 2021. Desde el 3 de septiembre que asumió su cargo como concejal de la ciudad de Posadas, Marcelo Julién, ya en su rol como edil, recorrió numerosos barrios de la ciudad de Posadas y junto a su equipo de trabajo presentó 38 proyectos, relacionados con las necesidades y pedidos que compartieron los vecinos durante sus visitas.

“Si bien me tocó asumir en un año tan particular como lo fue este por el contexto de pandemia por el COVID 2019, en reemplazo de Diego Barrios, gracias al buen diálogo con mis pares y contar con un equipo de trabajo, me permitió adaptarme rápidamente y desde el lugar que nos toca ocupar, el Concejo Deliberante, hemos trabajado para que la gente pueda adaptarse y continuar sus actividades económicas y educativas. Ya casi terminando este año, creo que nuestras ideas han sido superadoras y acordes al siglo XXI”, definió el edil posadeño.

Además agregó que “por su número redondo y par (porque me gustan los números como Contador) pensé que sería un buen año a pesar de que Cambiemos haya perdido el Gobierno Nacional. Como soy naturalmente optimista deseaba hacer una evaluación como partido político (PRO) y como alianza electoral (JxC) sacar lo mejor y desechar lo incorrecto para volver a presentarnos frente a la sociedad como alternativa de un país libre, institucional y republicano. Aunque llegó la pandemia, la cuarentena como única solución, el miedo a lo desconocido y con ello el populismo nuevamente”.

En cuanto al ámbito político nacional, “pasó el año y no pudo el Gobierno Nacional hacer pié en nada. En cualquier índice de salud, psicología, educación, economía estamos en los últimos lugares del mundo excepto resolver en las causas judiciales, que en su mayoría son anteriores al gobierno de Cambiemos. Sin embargo, es de destacar el actuar del Gobierno de Misiones, que adoptó el modelo de cerrar las fronteras y obtuvo buenos resultados pero el precio que pagaron sus delfines políticos fueron altos, -los representantes misioneros debieron votar leyes en contra de intereses de la provincia y si a favor la Nación-. Nuestros diputados y senadores fueron los únicos que siempre actuaron con conciencia cívica y ciudadana y no con obediencia partidaria, acción que desde el PRO Posadas, apoyamos”.

En cuanto al 2021, el concejal expuso que será un año de oportunidades para “volver a estar en contacto con la gente, trabajar en resolver las necesidades que tiene nuestra provincia, las múltiples necesidades que tiene nuestra ciudad y esforzarnos en tener una mejor Posadas”. Y adelantó que uno de sus objetivos para el próximo año es continuar “utilizando las herramientas de la política para realmente cambiarle vida a la gente”.