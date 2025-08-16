El domingo 24 de agosto, el «Biciturismo de la Cruz» propone una salida especial para conocer el Camino del Cerro, un circuito rural que combina naturaleza, cultura y vistas panorámicas. La actividad partirá a las 9:00 desde el Parque Temático de la Cruz en Santa Ana, con convocatoria a las 8:30, y tendrá como destino el mirador de la Virgen de los Pobres en Cerro Corá, con regreso estimado a las 12:30.

El recorrido será de aproximadamente 30 kilómetros por caminos rurales de dificultad media, con paradas programadas en puntos panorámicos y emprendimientos turísticos que abrirán sus puertas para recibir a los ciclistas. La iniciativa busca difundir y poner en valor el Camino del Cerro, invitando a los participantes a conocer sus paisajes y atractivos a través de una experiencia de cicloturismo, distinta a las competencias o circuitos de mountain bike.

Organizada por el Ministerio de Turismo de Misiones y acompañada por el grupo Urutaú, la propuesta cuenta con vehículo de apoyo e hidratación durante el trayecto. Está dirigida a mayores de 14 años y cuenta con cupos limitados, por lo que se requiere inscripción previa en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHFxrQRAFr3gtpNoD0itwVk8pPemO70KYkvGUs-r61rim0sA/viewform?usp=header

Esta salida especial se enmarca en las actividades permanentes de biciturismo del Parque Temático de la Cruz, que funcionan de jueves a domingo de 9:00 a 17:00, ofreciendo alquiler de bicicletas e información turística para recorrer el Camino del Cerro de forma autoguiada.