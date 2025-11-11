Con un avance del 60% y una inversión estimada en 15 millones de dólares, el futuro Hotel Four Points by Sheraton Iguazú se perfila como uno de los proyectos turísticos más relevantes en desarrollo en la provincia de Misiones. El complejo, perteneciente a la cadena Marriott International, abriría sus puertas a fines de 2027 y promete elevar el nivel de servicios en uno de los destinos más visitados del país.

El proyecto contempla 120 habitaciones, un centro de convenciones, restaurante, spa, piscina y estacionamiento para 40 vehículos. Actualmente emplea a unas 30 personas, en su mayoría trabajadores locales, y se ejecuta con sistemas constructivos industrializados que optimizan recursos y plazos.

El modelo de inversión Condo Hotel, bajo el cual se desarrolla el emprendimiento, introduce una modalidad innovadora en el mercado argentino: permite a inversores adquirir unidades dentro del complejo y participar de los beneficios operativos. Este esquema, ya probado en destinos de alto flujo turístico internacional, combina rentabilidad hotelera con capitalización inmobiliaria, ofreciendo además ventajas impositivas y un retorno acelerado de inversión.

El Four Points by Sheraton Iguazú será operado por Gotel Hotel Management, compañía homologada por Marriott que ya gestiona otros establecimientos en Misiones, como el Mérit Amérian y el Maitei Posadas.

La iniciativa consolida la apuesta del sector privado por expandir la infraestructura turística de alta gama en el norte misionero. Según fuentes del Ministerio de Turismo provincial, proyectos de este tipo no solo amplían la oferta de alojamiento, sino que también dinamizan cadenas productivas locales, al incorporar a proveedores regionales de alimentos, artesanías y servicios.

Con más de 10.000 hoteles en el mundo y 850 desarrollos en ejecución, Marriott refuerza su presencia en la región y coloca a Puerto Iguazú en el mapa de las grandes inversiones internacionales en hospitalidad.

El gobernador Hugo Passalacqua recorrió la obra del futuro Hotel Four Points by Sheraton. El mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, el ministro de Turismo, José María Arrúa, y representantes del grupo desarrollador: Javier Herrero (gerenciador de la obra), Miguel Ángel Isanbizaga (fiduciario y responsable del proyecto) y David Gómez (diseñador y director de obra). También participaron obreros y operarios que trabajan en la construcción, destacándose la generación de empleo local que impulsa la iniciativa.