Este viernes cierra el registro de operaciones de autos 0 km del mes y los números no son alentadores: las ventas mostrarán una caída cercana al 10% frente a julio.

Al mismo tiempo, finalizan las promociones de financiación con tasa de interés 0% que ofrecieron varias automotrices durante los últimos meses.

El panorama cambia porque el Gobierno decidió mantener tasas de referencia muy altas para frenar el dólar, lo que encarece el costo de financiar un auto. Por eso, en septiembre no todas las marcas renovarán planes a tasa 0%.

El presidente de Renault Argentina, Pablo Sibilla, lo explicó con claridad:

“En pocas semanas pasamos de tasas del 35% al 70%. Es costosísimo para las automotrices sostener las ofertas con tasa 0%. No vamos a vender a cualquier precio”.

Otras terminales, como Ford y Toyota, coinciden. Toyota directamente no ofrece tasa 0%, argumentando que el costo de esos planes termina impactando en el precio general de los autos.

Pese a todo, en julio casi la mitad de las compras de 0 km (48%) se hicieron con algún tipo de financiación. En agosto esa tendencia se mantuvo, gracias al esfuerzo de las marcas que sostuvieron las promociones.

Pero de cara a los próximos meses, el escenario es distinto: menos tasa 0% y más planes con intereses cercanos al 10%.

Sibilla advirtió que la clave estará en buscar un esquema más equilibrado:

“El que tiene dinero aprovecha la tasa 0%, pero deberíamos apoyar al cliente que necesita pagar en más tiempo. Si lo logramos, el mercado puede crecer hasta 750.000 autos en un año”. Fuente: Infobae