Las autoridades del Partido Justicialista Distrito Misiones que resisten la intervención, intimaron por carta documento a los enviados nacionales para que convoquen en forma urgente a elecciones internas para la designación de candidatos a diputados nacionales, de manera tal que sean los afiliados los que decidan quiénes los representarán en las listas en los comicios nacionales de medio término.

Así lo manifestaron en la audiencia que se desarrollo este martes 15 en el juzgado a cargo de la Jueza Federal con competencia electoral, Dra. María R. Servini, en Capital Federal, en el marco de la medida cautelar y acción de nulidad de acto partidario tramitada por el apoderado del partido, Martín Kornuta.

De la audiencia participaron el Secretario General del PJ Misiones Alberto Arrúa, el abogado Leandro Maidana y el propio Kornuta, quienes resisten la «intervención arbitraria» del Consejo Nacional Justicialista. «Vamos a seguir realizando todos los planteos judiciales para revertir este atropello que hicieron desde Buenos Aires, y que no sólo va en contra de nuestra identidad. Se suma algo inédito: decidieron no conformar un frente para competir en las próximas elecciones provinciales. Es algo realmente grave, que no pasaba desde que recuperamos nuestra democracia» expresó.

Y agregó que la intimación para la urgente convocatoria a internas «es la voz de todos los peronistas misioneros que no vamos a aceptar candidatos elegidos a dedo».

«Los Peronistas misioneros no aceptamos imposiciones y sobre todo, no nos quedamos de brazos cruzados», manifestó Kornuta, que viene congregando a decenas de afiliados y simpatizantes del PJ que rechazan la intervención y su posible uso como herramienta electoral de referentes de un espacio que «es mínimo» en la provincia.

«Nuestras Autoridades estaban constituidas y con mandato vigente y no hubo jamás ningún motivo para la intervención. Lo vamos a seguir diciendo y exigiendo respeto por nuestra identidad peronista y misionera», finalizó.