

Desde este 1º de noviembre de 2025, los automovilistas ya enfrentan un nuevo golpe al bolsillo: los precios de los combustibles volvieron a subir en varias estaciones de servicio de Posadas.

Un relevamiento realizado en marcas como YPF, Shell y Axion ubicó los aumentos entre 1 % y 2,6 % según tipo de combustible, ubicación de la estación y marca.

Por ejemplo:

En YPF la nafta Súper se cotiza ahora a $1.589 por litro, la Infinia a $1.789 y la Infinia Diésel a $1.831.

En Shell se aplicó un alza de alrededor de $50 para algunos combustibles, ubicando la Súper en $1.621, la V‑Power nafta en $1.927, el Diésel común en $1.632 y el Diésel V‑Power en $1.966.

En Axion, el aumento ronda el 1,5 % en todos los combustibles, con valores como Súper a $1.619, Quantum a $1.909, Diésel común a $1.738 y Diésel Quantum a $1.979.

La actualización impositiva también aparece como factor clave: el Decreto 782/2025 nacional fijó incrementos en el gravamen al combustible (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) para noviembre, lo que empuja los costos hacia arriba. El resultado: un arranque de mes con más presión sobre el gasto de movilidad y con posibles efectos en cadena para otros precios del día a día.

Reacción ágil y atractiva:

¿Tenés auto o moto? Atento: arrancar el mes con combustible más caro significa que tu botón de “llenar tanque” subió un poco de volumen. Y no es sólo para quien carga litros: cuando el transporte ‑y todo lo que implica mover mercadería‑ se encarece, todo lo demás también puede subir.