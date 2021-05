Los precios de la nafta y el gasoil subirán este fin de semana un 5% promedio, en lo que será el último incremento programado del 2021, según afirman en YPF.

La petrolera estatal movería sus precios en la madrugada del sábado 15 y completará así el sendero de aumentos escalonados de un 18% entre marzo y mayo, que contempla 15 puntos porcentuales para el margen de la refinación y 3 puntos por traslado de costos de adquisición de biocombustibles e impuestos.

Se espera que después de YPF, las otras empresas como Raízen (que opera la marca Shell), Axion, Puma Energy, Gulf, Dapsa y Voy Con Energía actualicen sus precios en el surtidor.

En una conferencia con inversores, directivos de YPF señalaron que los combustibles están un 15% por debajo en dólares respecto a 2019, año de la pre-pandemia.

Asimismo, en una entrevista con Radio 10, el presidente de YPF, Pablo González, aseguró que si la empresa trasladara al público el precio internacional del barril de petróleo crudo (que ronda los u$s 69), la nafta se debería pagar unos $ 130 por litro, en lugar de los $ 85,70 que cuesta la variedad súper en la Ciudad de Buenos Aires.

Por este motivo, los productores y refinadores de petróleo acordaron a principios de marzo comercializar el crudo «criollo» a u$s 55 por barril.

YPF obtiene más del 80% de sus ingresos (u$s 2648 millones en el primer trimestre) por la venta de combustibles en el mercado local.

Es por eso que ante una caída en los volúmenes despachados, por la menor circulación de personas durante la pandemia, tuvo que hacer caja con distintos aumentos de las naftas y el diesel desde agosto del año pasado.

La petrolera lleva adelante un plan de inversiones por u$s 2700 millones en 2021, que se financia con las ventas de combustibles. Unos u$s 1300 millones se destinarán este año a la formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta.

Fuente: Cronista