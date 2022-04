La demanda de píldoras para el Covid-19 podría hacer que Paxlovid de Pfizer Inc. se sitúe entre los tratamientos de venta más rápida de todos los tiempos, con ingresos por casi U$S 24.000 millones previstos para 2022, según un pronóstico del grupo de análisis Airfinity Ltd.

Se espera que las ventas totales de píldoras para el covid asciendan a U$S 32.500 millones este año, frente a una proyección anterior de U$S 19.500 millones, según aseguró el viernes Airfinity, con sede en Londres. La venta de pastillas de Merck & Co. and Shionogi & Co. también crecerá a medida que aumenten los casos y los tratamientos anteriores se vuelvan ineficaces por nuevas variantes.

Después de una aceptación inicial lenta, se espera que la demanda de las píldoras aumente a medida que los anticuerpos monoclonales pierdan potencia. Mientras tanto, Ómicron y sus subvariantes, como BA.2, continúan propagándose y la demanda de vacunas ha disminuido. Los países ricos encabezados por Estados Unidos, el Reino Unido y Europa han impulsado las compras de píldoras, mientras que gran parte del mundo espera contar con versiones genéricas.

«Una menor cantidad de pruebas para la detección del Covid, la confusión sobre quién es elegible para el tratamiento, las limitaciones de producción, la caída de las tasas de hospitalización y la percepción de la variante Ómicron como menos virulenta podrían limitar el crecimiento del mercado. Todos esos factores han llevado a un lanzamiento inesperadamente débil hasta ahora», aseguró el analista de Airfinity Arsalan Azad en un comunicado.

En partes de EEUU., por ejemplo, los suministros han llegado, pero el uso ha sido menor de lo previsto. Las interacciones de Paxlovid con varios medicamentos comunes, algunos de los que toman pacientes mayores con alto riesgo, complican la iniciativa.

“Hay una gran posibilidad de que, si se le receta a un paciente de alto riesgo con covid positivo, vaya a estar tomando algo”, dijo Felipe Almeter, farmacéutico jefe de University of Kentucky HealthCare.

Beth Israel Lahey Health, una de las dos redes más grandes en el área de Boston, tiene suficiente Paxlovid para tratar a los pacientes y no ve la necesidad de restringir el uso, de acuerdo a la versión de un vocero.

Las píldoras para el covid son más baratas y fáciles de administrar que otros tratamientos, su eficacia se mantiene frente a las variantes y deberían desempeñar un papel fundamental a medida que la pandemia del covid pasa a una fase endémica más predecible, dijo Azad. En contraste con el pronóstico para los antivirales, Airfinity ha recortado su estimación de ingresos por vacunas para 2022 a alrededor de U$S 64.000 millones desde U$S 81.000 millones.

«El gobierno de EE.UU. está enviando rápidamente Paxlovid a farmacias, hospitales, asilos de ancianos y otras instalaciones y está trabajando para asegurarse de que los médicos y pacientes conozcan el medicamento, pero necesitará más fondos para sostener la campaña», sostuvo la portavoz de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre el jueves.

Si se autorizan los U$S 10.000 millones solicitados, aproximadamente la mitad se destinará a concretar un pedido de 20 millones de tratamientos completos de Paxlovid de Pfizer. EE.UU. solo pagó alrededor de 11 millones de tratamientos y el resto costará casi U$S 5.000 millones.

El fármaco de Pfizer podría registrar U$S 23.600 millones en ingresos en 2022, según Airfinity. La estimación media de analistas encuestados por Bloomberg es de U$S 26.900 millones. Si bien tres docenas de fabricantes de medicamentos producirán versiones de bajo costo de la píldora como parte de un esfuerzo por expandir los suministros en las regiones de bajos ingresos, no se espera que lleguen al mercado cantidades mayores hasta el próximo año.

Al apoyar el jueves el uso de Paxlovid para pacientes de mayor riesgo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su preocupación de que los países de ingresos bajos y medianos que anteriormente quedaron rezagados en la compra de vacunas vuelvan a ser empujados al final último lugar. Los países más ricos han comprado alrededor de dos tercios de todas las pastillas para el Covid que se han vendido hasta la fecha, según Airfinity.

Fuente: Perfil