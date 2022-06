Dando cumplimiento a la Ordenanza XI- N°80, se llevó adelante una nueva audiencia pública para rever la tarifa de taxis y remises. Esta primera revisión semestral, contó con la participación de usuarios, representantes del sector y autoridades municipales, quienes se expresaron sobre la tarifa y el estado del servicio, respetando los protocolos vigentes de seguridad y salubridad marcados por la pandemia del Covid-19.

Recordamos que la Audiencia Pública, es una herramienta que tiene como fin dar lugar a las opiniones de los distintos actores sociales afectados por las políticas estatales, vinculadas a los servicios públicos. En cuanto a esto, el presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito, Daniel Vancsik solicitó dar curso al pedido de los taxistas para evaluar el primer incremento anual.

El último aumento realizado en noviembre del 2021, fue del 37% acordado por medio de una Audiencia Pública. En esa oportunidad, los oradores del sector contemplaron el costo de mantenimiento de los vehículos, el aumento de los combustibles y la difícil situación por la que atravesaban los peones de taxis debido a la inflación que dificulta el normal desarrollo de la actividad.

De esta manera, la tarifa pasó de $ 75 a $ 90, la bajada de bandera y la ficha de $ 8,50 a $ 10 en un solo tramo, costo que aún continúa vigente.

«En primer lugar quiero pedir a las autoridades una app que se habilite previo a la Audiencia para que todo Posadas pueda aportar desde allí cualquier reclamo, denuncia del servicio», aportó Julio Escribano, taxista y uno de los oradores. Además, realizó un sentido homenaje a la colega asesinada, Claudia Benítez.

«Nosotros hacemos entre 12 y 13 millones de viajes al año y toda la plata que hacemos es en negro (…) Hay muchas inmoralidades en nuestra actividad (…) No alcanzan una o dos reuniones por año para actualizar la tarifa, no con esta inflación, en especial con el trabajo de los peones», añadió.

Claudia González, una usuaria de taxis, señaló: «Cómo usuaria quiero pedir mayor cordialidad en el servicio de taxis. A mi papá lo trataron muy mal y también que limpien más de seguido los autos y que consulten por el tema de la música, no a todos les agrada viajar con la música fuerte. Es parte de mejorar el servicio»,

«Empecemos por la limpieza de los vehículos, algunos están muy sucio, incluso muchos fuman dentro. La mayoría de las unidades están deterioradas y bueno eso quería pedir», dijo Liliana Alderete, otra usuaria del servicio

Por otra parte, Analia Reyes cómo usuaria, solicitó mayor frecuencia del servicio por cuestiones de seguridad: «yo quería solicitar que haya más vehículos en los turnos nocturnos. También, que estén todos en regla así se puede sentir más seguridad. El tema de la tarifa se entiende así que estaría bueno que cuenten con calefacción y aire acondicionado para ofrecer un mejor servicio».

«Realmente da mucha bronca cuando escuchas a un usuario que se refiera así hacia el servicio de taxis (…) No da bronca pero siempre hemos dicho cuando venimos acá y siempre que venimos a pedir aumento no nos preguntamos ¿cómo está el servicio? Y hoy no entendemos que vivimos del usuario (…) También tenemos que entender a la parte trabajadora que no puede actualizar la unidad. Siempre como parte trabajadora decimos que esto merece un tratamiento más profundo no solo cuando hay incremento de tarifa», subrayó el secretario General del Sindicato de Peones de Taxis, Alfredo Gamarra. Además, sugirió un incremento de $15 la ficha y $130 la bajada de bandera: «quiero pedirles también concejales que establezcan como obligatorio para todos

«Seguimos en una realidad complicada en la provincia, en Posadas respectivamente (…) Evidentemente uno de los componentes señalados por Gamarra que hay que empezar a mirar es recurso humano (…) Interesante que haya más personas en esta audiencia y es el usuario, precisamente al que me quiero referir (…) Coincido plenamente en exigir más allá de la tarifa, sino lo que compete al servicio. Si el servicio es de $ 500 tiene que ser bueno. No veo discutir la tarifa como necesidad.», aportó el defensor del Pueblo, Alberto Penayo.

En representación del sector empresarial, el ex presidente de la Asociación de Propietarios de Taxis, Jorge Starik cerró las ponencias marcando la tecnología, los cambios de las unidades y la capacitación de los choferes como ejes para mejorar el servicio: «no estoy más en la Asociación pero sé que la gente estaría feliz de otorgar una certificación a los taxis por su servicio (…) La tarifa para mí debe ser de $140, de forma escalonada, porque nosotros hicimos un estimado y debería de ser de $200».

Tal como lo establece la Carta Orgánica de nuestra ciudad, la Audiencia, presentó carácter no vinculante, y los resultados serán analizados durante la reunión de Comisión de Transporte y Tránsito. El encuentro público fue presidido por el presidente de la comisión de Transporte y Tránsito, cjal. Daniel Vancsik, el presidente del HCD, Horacio Martínez y presenciado por el secretario de Movilidad Urbana, Lucas Jardín y los ediles, Pablo Velázquez, Santiago Koch, Florentino Perie, Rodrigo de Arrechea, Pablo Argañaraz y Francisco Fonseca.