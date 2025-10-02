En el Parque Temático de la Cruz se realizará una propuesta lúdico-científica pensada para descubrir el cielo desde una perspectiva turística y educativa.

La actividad, denominada “Atardecer Santanero”, se concretará este sábado 4 de octubre, de 18 a 20 hs. y está dirigida tanto a la comunidad local como a turistas. A través de la observación astronómica, la fotografía nocturna y la interpretación del cielo, los participantes podrán acercarse a los paisajes celestes y a los saberes vinculados al cosmos y sus fenómenos.

El evento forma parte de una modalidad de turismo de naturaleza que promueve experiencias de conexión con el entorno y fomenta el valor de los recursos naturales y culturales asociados a la astronomía.

La entrada tiene el valor del ingreso habitual al Parque Temático de la Cruz y se requiere inscripción previa a través del formulario habilitado en: https://forms.gle/5VnTb7fJPw5oCWkT6

La realización de la jornada dependerá de las condiciones climáticas.