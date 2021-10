En el marco de la última edición del Festival Internacional de Cortometrajes ‘Oberá en Cortos’, que se realizó del 11 al 15 de octubre, visitó la provincia Cecilia Diez, subgerente de Desarrollo Federal del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales -INCAA-, quien participó de diferentes actividades y reuniones tanto en el festival como interinstitucionales.

La agenda incluyó un encuentro de trabajo con el ministro de Cultura de la provincia, Joselo Schuap, con el director ejecutivo del Fondo de Crédito de Misiones, Horacio Simes, con el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Oberá, Rafael Márquez Da Silva, por temas relacionados a la sala del Cine Teatro donde funciona el Espacio INCAA, y la participación en una mesa debate con referentes de la región, en el marco del Festival.

“Agradezco muchísimo al ministro de Cultura de Misiones, al presidente del IAAviM, toda la disponibilidad para el diálogo, para poder empezar a articular acciones más concretas”, afirmó Diez.

Al tiempo que aseguró que “venimos trabajando muchísimo, incluso aprovechando la pandemia con distintos programas. Podemos trabajar juntos, porque podemos hacer propuestas de ideas, podemos mejorar, podemos dialogar, debatir, para poder construir esta industria audiovisual federal que nos parece que es fundamental”.

Cabe destacar la diversidad de programas relacionados a la distribución y exhibición de cine nacional que se encuentran bajo la órbita de la Subgerencia de Desarrollo Federal del INCAA, entre los que se encuentran Cine Móvil, Las Escuelas van al Cine, Museos de Película, Cine Inclusión, Cine en Cárceles, Festivales Nacionales y Espacios INCAA, entre otros.

Mario Giménez, titular del IAAviM, destacó la presencia de la funcionaria del INCAA, y la posibilidad de conversar y propiciar la resolución de temas que impactan positivamente para el sector audiovisual de Misiones, y sostuvo que “es importante e interesante para nosotros porque venimos trabajando con el área desde ya hace varios meses y esta venida, de alguna manera, ratifica y confirma el apoyo que se tuvo no sólo para el Festival Oberá en Cortos sino también para otros festivales de nuestra provincia”.

Añadió que, “hemos tenido una serie de reuniones muy fructíferas que de alguna manera dan un puntapié hacia una agenda en común que podemos desarrollar tratando de favorecer la acción conjunta entre nación y provincia; y en esta oportunidad, insisto principalmente, relacionado con algunas cuestiones para mejorar y ampliar la exhibición de obras misioneras en distintos circuitos que puedan darse en nuestro territorio y también a nivel nacional”.

Otras actividades de la que fue parte Diez son la realización de funciones en la Unidad Penal II de Oberá, y la Mesa Debate “La Producción audiovisual federal. Perspectivas de articulación entre nación y provincia”. Compartió el panel con Abril López, directora del Departamento de Cine, Audiovisuales y Artes Digitales del Instituto de Cultura de Chaco; Paula Mastellone, productora y miembro del Consejo Asesor INCAA por la Región Nea; y el presidente del IAAviM, Mario Giménez.

“Pudimos charlar, conversar, y plantear iniciativas sobre el fomento federal, sobre la articulación entre Nación y las provincias, y me pareció muy importante esta mesa en la que también tenía la representatividad de lo privado como puede ser Paula con su productora y su representación de la producción en territorio. Y me parece que son estos espacios ricos para poder charlar, para poder abrirnos al público, nos hicieron muchísimas preguntas. Entonces poder tener esta comunicación más directa con la gente, con el sector, escucharnos, proponer, para poder modificar lo que hace falta, para poder recibir las sugerencias de quien está trabajando día a día en el sector audiovisual, y en eso me parece que es fundamental el diálogo”, concluyó Diez.

Como parte de la visita, la funcionaria del INCAA, junto a Mario Giménez, se reunieron con el director ejecutivo del Fondo de Crédito Misiones, Horacio Simes, con el objetivo de conversar acerca de la posibilidad de articular entre los tres organismos para reeditar la línea de crédito “Misiones Audiovisual” del Programa Economía Naranja – FCM-, y así mejorar aspectos administrativos en común.

Producto de esta reunión se firmaría próximamente un convenio “con la intención de trabajar mancomunadamente, reeditar y ampliar esta línea y analizar otros beneficios que se puedan poner en favor del desarrollo de nuestra actividad”, anticipó Giménez.