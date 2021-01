Ante el aumento de casos de COVID-19 en todo el país, integrantes del Consejo Provincial de Turismo de Misiones (COPROTUR) buscan unificar criterios para fortalecer la prevención y evitar la propagación del virus.

Los referentes del sector público y privado del turismo participaron de este encuentro, compartiendo algunas de sus experiencias, haciendo consultas sobre posibles nuevas indicaciones y proponiendo iniciativas conjuntas que unifiquen criterios y tiendan a no sobrecargar públicos en los distintos puntos de la provincia.

“A 10 meses del inicio de la pandemia, ya todos sabemos lo que tenemos que hacer, hagámoslo. Y si vemos que no se cumplen los protocolos establecidos, la Policía de Misiones estará a disposición para asistirnos. Les pedimos lo mismo a los Municipios. Sepan que trabajaremos para sancionar con todo el peso de las normas vigentes a quien no acate las medidas sanitarias correspondientes», expresó el ministro de Turismo, José María Arrúa, durante el encuentro que se realizó este jueves vía plataforma Zoom.

En el contexto actual, el Turismo está en la mira de toda la sociedad. La situación de la actividad en Misiones, dista mucho de contar con episodios como las aglomeraciones que muestra la televisión nacional en la Costa Atlántica, que son de una magnitud y actitud que cuanto menos, rozan lo inconsciente. A pesar de ello, es un tiempo en el que la curva de contagios provincial, está atravesando su peor momento. Las medidas adoptadas por el Gobierno provincial, surtieron efecto al retrasar la circulación comunitaria del virus. Estos cuidados, han dado un margen completamente distinto a los habitantes de la tierra colorada en su curva de contagios, en comparación al que tuvieron los ciudadanos de otros distritos y latitudes.

«El alivio que sentíamos hace dos meses (en cuanto a la cantidad de contagios), hoy no existe más, hoy estamos en alerta. Tenemos que entenderlo. Aún estamos a tiempo de frenar el virus, tomando medidas drásticas que tengan que ver con la prevención, para no llegar al cierre de actividades. No podemos relajarnos, al ser uno de los sectores que genera un inmenso flujo y circulación de personas. Tenemos en todos los ingresos de turismo nacional que, la imposición de que lleguen con el test de COVID negativo, y hasta el testeo gratuito. Por lo tanto, hoy es nuestro comportamiento interno el que determina la curva. Depende de nosotros”, manifestó Arrúa.

Además, instó a que “seamos conscientes que estamos ante una situación que puede poner en riesgo todo el esfuerzo que hicimos para recuperar el sector. Si nos relajamos, no será fácil reactivarnos. Demos el ejemplo y apelemos también a la responsabilidad social”.

La decisión de cerrar atractivos puede generar que las personas que tenían planeado ir a ese lugar, cambien de destino, aumentando así el flujo en otros espacios; hecho que se dejó claro que se tiene que evitar.

De la reunión, también participó el Comisario inspector Mario Neri -en representación de la Policía de Misiones- para extender a los referentes turísticos, el compromiso de reforzar la presencia de la fuerza de seguridad, para hacer cumplir las medidas preventivas y actuar en los casos que haya que hacerlo.